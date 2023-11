Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké narážajú na kapacitné možnosti

Sobrance 13. novembra (TASR) - V súvislosti s náporom kamiónov na hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod posilnili výkon služby colníci aj hraničná a cudzinecká polícia. Podľa hovorkyne jej riaditeľstva Agnesy Kopernickej bolo na výstupe zo Slovenska vybavených od nedele (12. 11.) od 6.00 h do pondelkového rána 194 kamiónov.



"Maximalizácia úsilia orgánov finančnej správy (FS) zvýšiť početnosť prerokovaných tovarových zásielok na výstupe zo SR však naráža na aktuálne kapacitné možnosti infraštruktúry hraničného priechodu a súvisiacej potreby vyžiadavať colné vyhlásenia v colných informačných systémoch u zásielok, ktoré boli prvotne smerované na hraničné priechody v Poľskej republike a počas tranzitnej operácie došlo k rozhodnutiu dopravcu o zmene výstupného colného hraničného priechodu na Vyšné Nemecké," spresnila hovorkyňa Colného úradu Michalovce Jana Nimrichterová.



Podľa webovej stránky FS SR je aktuálna čakacia doba pre nákladnú dopravu na vstupe do Európskej únie (EÚ) cez hraničný priechod Vyšné Nemecké 180 minút a pre osobnú dopravu 30 minút. Na výstupe z EÚ je to pre nákladnú dopravu 60 minút a osobná doprava má byť vybavovaná priebežne.