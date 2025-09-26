< sekcia Regióny
Na hraničných priechodoch s Ukrajinou majú zmeny rozšíriť ich využitie
Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Na slovensko-ukrajinských cestných hraničných priechodoch má dôjsť k zmenám, ktoré rozšíria ich využitie. Vyplýva to z návrhu na uzavretie protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zmene medzivládnej zmluvy o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach. Materiál je aktuálne predmetom pripomienkového konania.
Hraničný priechod Vyšné Nemecké - Užhorod by mal mať po zmene charakter hraničného priechodu aj pre peších a cyklistov. „Keďže v septembri 2014 bola ukončená rekonštrukcia hraničného priechodu Vyšné Nemecké - Užhorod, v rámci ktorej sa vytvoril aj nový pruh pre peších a cyklistov, súčasná infraštruktúra hraničného priechodu je na slovenskej strane vybudovaná tak, aby tento priechod spĺňal podmienky prevádzky pre peších a cyklistov,“ upozornili predkladatelia návrhu z Ministerstva financií (MF) SR a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Dodali, že na ukrajinskej strane je potrebné doriešiť technickú infraštruktúru pre bezpečný prechod peších a cyklistov. „Na základe viacerých technických rokovaní sa ukrajinská strana zaviazala zmeny zrealizovať ešte pred podpisom protokolu,“ dodali predkladatelia.
Zmena sa týka aj hraničného priechodu Ubľa - Malyj Bereznyj, kde sa má zvýšiť hmotnostný limit na prejazd automobilov z doterajších 3,5 tony na vozidlo na 5 ton na vozidlo/jazdnú súpravu. „Aktuálne je hraničný priechod po rekonštrukcii a spĺňa podmienky na prejazd takýchto automobilov a jazdných súprav,“ upozornili predkladatelia.
Navrhovaná zmena sa týka i hraničného priechodu pre peších a cyklistov Veľké Slemence - Mali Selmenci, cez ktorý budú môcť prejsť aj občania Švajčiarskej konfederácie, a to z dôvodu, že ich občania požívajú rovnaké práva ako občania Európskej únie. Spomínaný hraničný priechod má teda slúžiť po úprave zmluvy pre občanov Slovenskej republiky, Ukrajiny, štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie.
Zmeny sa po podpise protokolu majú realizovať do konca roka 2025.
