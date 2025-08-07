< sekcia Regióny
Na hrebeni Hradovej pri Tisovci pribudli nové feratové prvky
Inštaláciu bezpečnostných prvkov na hrebeni Hradovej víta aj národný park.
Autor TASR
Tisovec 7. augusta (TASR) - Na hrebeni Hradovej pri Tisovci pribudli nové feratové prvky, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť návštevníkov. Lokalita v Národnom parku (NP) Muránska planina, na ktorú vedie značený náučný chodník, tak bude prístupnejšia pre širšiu verejnosť. Výsledky projektu v Tisovci slávnostne predstavili vo štvrtok.
Hradová nad Tisovcom predstavuje jednu z najvýraznejších dominánt okolia mesta. „Veľa ľuďom, ktorí navštevovali hrebeň Hradovej, sa cez skalné bralo ťažko prechádzalo. Chodia tam aj rodiny s deťmi, chceli sme, aby bol chodník bezpečnejší a prístupný pre všetkých,“ uviedol pre TASR primátor Ján Vengrín.
Samospráva v uplynulých mesiacoch zrealizovala projekt, v rámci ktorého na Hradovej pribudol zaistený chodník s feratovými prvkami. „V rámci realizácie projektu pribudli hlavne zvislé laná a nášľapy, ktoré zabezpečujú to, aby sa dalo chodníkom bezpečne prejsť,“ priblížil primátor. Ako dodal, lokalita je tak dostupnejšia pre širokú verejnosť i menej zdatných turistov, na absolvovanie trasy nie je pritom potrebný špeciálny výstroj.
Na vybudovanie istiacich prvkov na Hradovej získalo mesto 5000 eur od Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja. Sumou približne 2000 eur projekt spolufinancovala samospráva. Vďaka financiám z plánu obnovy radnica vlani zrekonštruovala aj prístupovú cestu, ktorú turisti využívajú pri výstupoch či zostupoch z Hradovej.
Inštaláciu bezpečnostných prvkov na hrebeni Hradovej víta aj národný park. „V minulosti sa na tomto hrebeni už nachádzalo pár zabezpečovacích pomôcok, avšak rokmi postupne zhrdzaveli a už neboli použiteľné,“ priblížila pre TASR koordinátorka rozvoja prírodného cestovného ruchu Správy NP Muránska planina Vladislava Košová. Ako dodala, lokalita je okrem výhľadov významná a zaujímavá aj z pohľadu ochrany prírody a patrí do najprísnejšie chránených oblastí Muránskej planiny. „Nachádzajú sa tam rôzne vzácne rastliny a živočíchy, ktoré nenájdeme nikde inde,“ uviedla.
Hradová je vyše 880 metrov vysoký vrchol tvorený vápencovými bralami. Z Tisovca sem vedie náučný chodník s deviatimi zastávkami, ktorý návštevníkom priblíži miestnu faunu aj flóru, praveké osídlenie či históriu Tisovského hradu, ktorého zvyšky sa na vrchole dodnes zachovali. Chodník končí na vrcholovej lúke, návštevníci, ktorí chcú absolvovať okružnú trasu, môžu pokračovať do Tisovca po značenej turistickej trase cez Okrúhlu skalu.
