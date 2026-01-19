< sekcia Regióny
Na hrebeni Malých Karpát bola pocitová teplota mínus 19 stupňov
Pocitová teplota na úrovni okolo mínus 16 až mínus 17 stupňov Celzia pretrváva podľa SHMÚ na Malom Javorníku aj v priebehu pondelkového popoludnia.
Autor TASR
Bratislava 19. januára (TASR) - Na hrebeni Malých Karpát je v pondelok silný mráz a vietor. Pocitová teplota bola mínus 19 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„V pondelok predpoludním bolo na Malom Javorníku v nadmorskej výške približne 600 metrov mínus osem stupňov a prechodne tu fúkal juhovýchodný vietor s priemernou rýchlosťou až 14 metrov za sekundu, čo je približne 50 kilometrov za hodinu,“ priblížili meteorológovia s tým, že to zodpovedá pocitovej teplote mínus 19 stupňov Celzia.
Pocitová teplota na úrovni okolo mínus 16 až mínus 17 stupňov Celzia pretrváva podľa SHMÚ na Malom Javorníku aj v priebehu pondelkového popoludnia.
