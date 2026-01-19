Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na hrebeni Malých Karpát bola pocitová teplota mínus 19 stupňov

Archívn snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Pocitová teplota na úrovni okolo mínus 16 až mínus 17 stupňov Celzia pretrváva podľa SHMÚ na Malom Javorníku aj v priebehu pondelkového popoludnia.

Autor TASR
Bratislava 19. januára (TASR) - Na hrebeni Malých Karpát je v pondelok silný mráz a vietor. Pocitová teplota bola mínus 19 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

„V pondelok predpoludním bolo na Malom Javorníku v nadmorskej výške približne 600 metrov mínus osem stupňov a prechodne tu fúkal juhovýchodný vietor s priemernou rýchlosťou až 14 metrov za sekundu, čo je približne 50 kilometrov za hodinu,“ priblížili meteorológovia s tým, že to zodpovedá pocitovej teplote mínus 19 stupňov Celzia.

Pocitová teplota na úrovni okolo mínus 16 až mínus 17 stupňov Celzia pretrváva podľa SHMÚ na Malom Javorníku aj v priebehu pondelkového popoludnia.
