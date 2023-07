Na Hrebienku osadili prvú špeciálnu zbernú nádobu, odolá aj medveďom

Vysoké Tatry 21. júla (TASR) - V Tatranskom národnom parku (TANAP) osadili v piatok prvú špeciálne otestovanú zbernú nádobu. Návštevníci Hrebienka budú môcť do nej vyhadzovať plastové fľaše i plechovky, výnosy z následného zálohovania poputujú na infraštruktúru v Tatrách. Minister životného prostredia SR Milan Chrenko v tejto súvislosti upozornil, že aj takto môžu turisti prispieť k aktivitám Správy TANAP-u a eliminovať odpad v národnom parku.



Minister uviedol, že TANAP je prvým národným parkom, kde zbernú nádobu nainštalovali, celkovo ich bude na Slovensku sedem. Okrem Hrebienka budú v rámci TANAP-u takéto zberné nádoby umiestnené aj v Tatranskej Polianke na parkovisku smerom na Sliezsky dom, v Spálenej a tiež v Tatranskej Lomnici pri Múzeu TANAP-u. Riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko doplnil, že nádoby sú odolné aj voči medveďom. "Je to z liateho betónu a verím, že vydrží aj ľudský vandalizmus aj návštevy medveďov. Vybrali sme stanovištia, kde je najvyššia návštevnosť a kde sa nám budú nádoby aj ľahko obsluhovať. Zariadenia majú aj aplikáciu a senzor, ktorý nám poskytne informáciu o stave naplnenosti a signalizuje aj nejaký útok," objasnil Majko. Dodal, že v rámci každoročných dobrovoľníckych akcií sa vyzbierajú stovky kilogramov plastových fliaš.



Funkčnosť nádoby otestovali v bojnickej zoo v spolupráci so zásahovým tímom pre medveďa hnedého. Jeho niekdajší šéf a v súčasnosti zoológ Správy TANAP-u Michal Haring priblížil, že kontajner umiestnili do výbehu aj s návnadou. "Z našich skúseností vyplýva, že keď sa medveď nevie dostať do nádoby približne hodinu, tak odtiaľ odchádza a hľadá potravu inde," objasnil s tým, že nádobu testovala štvorica jedincov a kontajner vydržal. Upozornil, že práve zabezpečenie odpadu eliminuje výskyt medveďa v intraviláne.



"Sme radi, že sme sa stali vzorovým príkladom pre iné krajiny. Touto aktivitou chceme eliminovať vznik voľne pohodeného odpadu a podporiť rozvoj, ochranu a čistotu národných parkov," uviedol riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč. Ich snahou je spoločne s envirorezortom zabezpečiť čo najvyššiu mieru návratnosti obalov. Áč dodal, že vlani sa vyzbieralo viac ako 820 miliónov nápojových obalov prostredníctvom takmer 3000 odberných miest. Od začiatku zálohovania toto číslo presiahlo hranicu 1,3 miliardy nápojových obalov.