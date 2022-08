Na Hrebienku spustili prieskum názorov Doma v Tatrách

Vysoké Tatry 19. augusta (TASR) - Interaktívny koncept zisťovania názorov návštevníkov a domácich obyvateľov spustili vo štvrtok (18. 8.) na Hrebienku vo Vysokých Tatrách. Prebiehať bude počas nasledujúcich týždňov na viacerých miestach, pričom cieľom je spoznať názory návštevníkov, pracujúcich a domácich obyvateľov na rozvoj tatranského regiónu.



Projekt Doma v Tatrách je prieskum názorov a nápadov návštevníkov a domácich obyvateľov na tému rozvoja Vysokých Tatier a podhoria.



"Za posledné roky sa turizmus intenzívne a prirodzene presúva do podtatranských obcí, ubytovacie zariadenia rastú ako z vody. V poslednej dobe vnímame veľmi rôznorodé pohľady na rozvoj podtatranského územia i mimo ochranného územia TANAP. Vieme, že našou úlohou je koordinovať rozvoj, no ozývajú sa i iné názory, že rozvoj je nepotrebný. Preto chceme poznať názory návštevníkov, domácich obyvateľov a zároveň i pracujúcich v regióne, čo vlastne reálne potrebujú," povedal starosta obce Veľká Lomnica Peter Duda.



"Všetci Slováci vieme, že Vysoké Tatry sú našou top obľúbenou destináciou a naším národným symbolom. Cítime sa tu ako doma. No na druhej strane sme na Tatry veľmi kritickí a v dobe sociálnych sietí počujeme viac kritiky ako hrdosti. Verím, že prieskum Doma v Tatrách nám dá odpovede od veľkej responzívnej vzorky opýtaných, čo naozaj trápi návštevníkov, domácich i zamestnancov v tatranskom regióne," doplnila riaditeľka oblastnej organizácie Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.



Podľa kurátorky a kreatívnej riaditeľky projektu Majky Tkáčikovej, ktorá má za sebou už prieskumy verejnej mienky zo španielskych miest ako Barcelona či Santander, dosahy cestovného ruchu v Tatrách je potrebné identifikovať a hľadať nové prístupy, ako ich zmierňovať tak, aby netrpela príroda, územie a ani domáci obyvatelia. "Výsledky prieskumu budeme postupne zverejňovať a použité materiály budú súčasťou pripravovanej výstavy vo viacerých kultúrnych inštitúciách," vysvetlila.



S projektom sa verejnosť stretne počas nasledujúcich mesiacov na dvoch miestach, ako aj on-line na webstránke projektu www.domavtatrach.com. Na Hrebienku očakávajú organizátori do nedele (21. 8.) stovky respondentov spomedzi návštevníkov Tatier a turistov.



"V dňoch 1. až 4. septembra budeme realizovať anketový prieskum v mestskom parku v Tatranskej Lomnici, kde predpokladáme vysokú účasť domácich obyvateľov a zamestnancov v cestovnom ruchu," dodal koordinátor anketového prieskumu Juraj Chovaňák.