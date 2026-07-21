< sekcia Regióny
Na Hrebienku vo Vysokých Tatrách vybudovali boulderingovú stenu
Vstup na novú atrakciu je bezplatný.
Autor TASR
Vysoké Tatry 21. júla (TASR) - Na Hrebienku vo Vysokých Tatrách vybudovali novú boulderingovú stenu. Riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský informoval, že sa týmto spôsobom snažili rozšíriť ponuku služieb v jednej z najnavštevovanejších lokalít v regióne.
Exteriérová lezecká stena je vhodná pre rodiny s deťmi, avšak deti do 15 rokov by na ňu mali liezť pod dohľadom dospelých. Bouldering je forma lezenia bez lana a istenia - ponúka krátke, intenzívne cesty s mäkkým „dopadiskom“ pod nohami. Stena na Hrebienku je určená pre všetky vekové kategórie a úrovne zdatnosti. Cesty sú odstupňované od V0 po V10, teda od úplných začiatočníkov až po skúsenejších lezcov.
„Je to novinka, ktorou dopĺňame možnosť aktivít na Hrebienku. Ten je obľúbeným cieľom rodinných výletov, a tak si rodiny budú môcť okrem turistiky a relaxu v neďalekej príjemnej zóne užiť aj skutočné lezenie. Boulderingová stena sa nachádza na južnej stene bývalého SKI-clubu. Je široká 13 metrov, vysoká 4,5 metra a farebne odlíšené úchyty uľahčujú orientáciu na stene. Návštevníci nepotrebujú žiadnu špeciálnu výbavu ani skúsenosti, stačí chuť vyskúšať niečo nové,“ dodal Slavkovský. Vstup na novú atrakciu je bezplatný.
Exteriérová lezecká stena je vhodná pre rodiny s deťmi, avšak deti do 15 rokov by na ňu mali liezť pod dohľadom dospelých. Bouldering je forma lezenia bez lana a istenia - ponúka krátke, intenzívne cesty s mäkkým „dopadiskom“ pod nohami. Stena na Hrebienku je určená pre všetky vekové kategórie a úrovne zdatnosti. Cesty sú odstupňované od V0 po V10, teda od úplných začiatočníkov až po skúsenejších lezcov.
„Je to novinka, ktorou dopĺňame možnosť aktivít na Hrebienku. Ten je obľúbeným cieľom rodinných výletov, a tak si rodiny budú môcť okrem turistiky a relaxu v neďalekej príjemnej zóne užiť aj skutočné lezenie. Boulderingová stena sa nachádza na južnej stene bývalého SKI-clubu. Je široká 13 metrov, vysoká 4,5 metra a farebne odlíšené úchyty uľahčujú orientáciu na stene. Návštevníci nepotrebujú žiadnu špeciálnu výbavu ani skúsenosti, stačí chuť vyskúšať niečo nové,“ dodal Slavkovský. Vstup na novú atrakciu je bezplatný.