Na Hrobákovej ulici v Bratislave vznikne multifunkčný areál

Bratislava 18. októbra (TASR) – Na Hrobákovej ulici v bratislavskej Petržalke vznikne multifunkčný areál. Rekonštrukcie sa dočká hokejbalové ihrisko, ale aj jeho okolie. Náklady by mali dosiahnuť viac ako 76.000 eur, časť z nich hradí mestská časť zo svojho rozpočtu. S otvorením areálu sa počíta v polovici novembra. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Obnovy sa dočká najmä hokejbalové ihrisko, ktoré má byť väčšie a ponúknuť má viac možností na športové využitie. K dispozícii bude aj nový basketbalový kôš a pingpongový stôl, nainštalované majú byť aj nové workoutové stroje. Pribudnú tiež lavičky, smetné koše či pitná fontánka. Do budúcna sa počíta tiež s tribúnou pre divákov aj krytou šatňou pre hokejbalových hráčov. Mestská časť zároveň miesto štyroch invazívnych pajaseňov vysadí šesť nových neinvazívnych druhov drevín, ktoré vytvoria prírodnú protihlukovú bariéru.



Nový areál pribudne k nedávno zrekonštruovanému hokejbalovému ihrisku na Medveďovej ulici v Ovsišti a tiež k ihrisku na Rovniankovej ulici, ktoré dostalo netradičný vzhľad. Postarali sa oň umelci združení okolo projektu.ihrisko. Farebnejšími ihriskami chcú motivovať deti a mládež, aby nesedeli doma a trávili čas vonku.



"Je to skvelá myšlienka, ako zatraktívniť verejný priestor. Som veľmi rád, že sa mestská časť podieľa na spolupráci s významnými umelcami, ktorí prispievajú aj ku krajšej Petržalke. Výsledok a pozitívne reakcie obyvateľov hovoria za všetko," konštatuje starosta Petržalky Ján Hrčka. V tomto prípade investovala samospráva približne 5000 eur.



Ďalšími ihriskami, na ktorých sa budú umelci môcť takto realizovať, môže byť basketbalový kurt v rámci pripravovaného multifunkčného areálu na Hrobákovej, prípadne ďalšie ihriská, ktoré samospráva vytypovala aj na základe podnetov od obyvateľov.