Štvrtok 26. marec 2026
Na Humenskej ulici v Michalovciach sa dočasne mení organizácia dopravy

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Dočasné dopravné značenie osadia vo štvrtok v nočných hodinách. Ihneď po jeho osadení začne platiť nová organizácia dopravy.

Autor TASR
Michalovce 26. marca (TASR) - Na Humenskej ulici v Michalovciach sa od piatkového (27. 3.) rána dočasne mení organizácia dopravy. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia. Ako zdôvodnila, počet nákladných vozidiel smerujúcich zo Slovenska k hraničnému priechodu Vyšné Nemecké sa opäť zvýšil.

Dva jazdné pruhy budú vyhradené na odstavovanie ukrajinských kamiónov smerujúcich k hraničnému priechodu Vyšné Nemecké, a to v smere od Petroviec nad Laborcom. V smere z Michaloviec do Petroviec nad Laborcom bude premávka zobojsmernená,“ upozornila polícia.

Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie, zvýšili pozornosť a nejazdili po pamäti, najmä v úsekoch, kde dochádza k zmene organizácie dopravy.

„Príslušníci Policajného zboru budú situáciu na mieste monitorovať a operatívne na ňu reagovať. Vodičov, najmä kamiónovej dopravy, vyzývame k ohľaduplnosti, tolerancii a rešpektovaniu pokynov policajtov,“ dodala polícia.
.

