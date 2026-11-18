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Na Hviezdoslavovo námestie doviezli 12-metrový smrek pichľavý
Staromestské vianočné trhy potrvajú do 3. januára 2027, avšak s výnimkou 24. a 25. decembra.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Na Hviezdoslavovom námestí v bratislavskom Starom Meste už stojí 12-metrový smrek pichľavý, ktorý bude ozdobou tohtoročných Staromestských vianočných trhov. Na námestie ho doviezli v stredu z jednej z rodinných záhad na Borekovej ulici v Podunajských Biskupiciach. Stromček rozsvietia 27. novembra večer, keď sa zároveň oficiálne začnú vianočné trhy. Potrvajú do 3. januára. TASR o tom informovala hovorkyňa starostu Kristína Tobiášová.
„Návštevníkov čaká počas celého adventu pestrý kultúrny program vrátane koncertov a podujatí pre rodiny s deťmi. Súčasťou trhov bude aj vianočná inštalácia súčasného vizuálneho umenia, ktorú Staré Mesto pripravuje už druhý rok. Novinkou bude 17 nových stánkov, rozšírená svetelná výzdoba a vynovené detské atrakcie,“ skonštatovala Tobiášová.
Vianočné trhy budú aj tento rok rozdelené do troch tematických zón. Pri hlavnom pódiu a vianočnom stromčeku bude hudobný a kultúrny program. Rodinná zóna ponúkne počas adventných víkendov tvorivé vianočné dielničky a pri Rybnom námestí návštevníkov privíta Vianočná brána s vlastným hudobným programom a DJ-setmi.
Kultúrny program na hlavnom pódiu prinesie kombináciu slovenskej hudobnej scény, folklóru, zborového spevu aj vystúpení domácich škôl. Štvrtkové popoludnia budú patriť predovšetkým staromestským školám a ich žiakom, piatkové a sobotné večery prinesú koncerty a hudobné vystúpenia rôznych kapiel, pričom chýbať nebude ani gospelová hudba. Súčasťou programu bude aj tradičné pripomenutie zvykov spojených so sviatkom svätej Lucie, a to v podobe kostýmového sprievodu 13. decembra.
Rodinná zóna bude patriť tvorivým dielničkám. Deti si budú môcť vyrobiť vianočnú hviezdu z kartónovej rolky, ozdobu z obalov na vajíčka či hviezdu z papierových vrecúšok. Rovnako tak mikulášsku čižmu s prekvapením, vlastný vianočný baliaci papier, zimný lampášik inšpirovaný Luciou, kartónového 3D vtáčika či priestorové vianočné gule z papiera. Mikulášska tvorivá nedeľa prinesie aj možnosť stretnúť Mikuláša osobne.
Vianočná atmosféra bude pokračovať aj mimo hlavného pódia. Pri Rybnom námestí vznikne priestor Vianočnej brány, kde sú na nedeľné podvečery pripravené DJ-sety.
Pre deti budú pripravené vynovené atrakcie vrátane veľkej šmykľavky a bludiska z vianočných stromčekov. Zmeny sa dotknú ponuky stánkov. V prednej časti trhov, v blízkosti vianočného stromčeka, pribudne 17 nových stánkov, vďaka ktorým sa rozšíri ponuka darčekov a remeselných výrobkov. Milovníci gastronómie nájdu vianočnú streetfood zónu pri bráne na Rybnom námestí. Okrem overených konceptov sa v nej predstavia aj nové kuchyne vrátane gréckej a kórejskej gastronómie či japonských palaciniek. Sviatočnú atmosféru má umocniť rozšírená svetelná výzdoba.
Tohtoročné trhy zachovávajú podľa hovorkyne svoj doterajší koncept, mestská časť však kladie väčší dôraz na ochranu návštevníkov. Spolupracovať tak bude s príslušnými bezpečnostnými zložkami a policajnými hliadkami.
Staromestské vianočné trhy potrvajú do 3. januára 2027, avšak s výnimkou 24. a 25. decembra.
„Návštevníkov čaká počas celého adventu pestrý kultúrny program vrátane koncertov a podujatí pre rodiny s deťmi. Súčasťou trhov bude aj vianočná inštalácia súčasného vizuálneho umenia, ktorú Staré Mesto pripravuje už druhý rok. Novinkou bude 17 nových stánkov, rozšírená svetelná výzdoba a vynovené detské atrakcie,“ skonštatovala Tobiášová.
Vianočné trhy budú aj tento rok rozdelené do troch tematických zón. Pri hlavnom pódiu a vianočnom stromčeku bude hudobný a kultúrny program. Rodinná zóna ponúkne počas adventných víkendov tvorivé vianočné dielničky a pri Rybnom námestí návštevníkov privíta Vianočná brána s vlastným hudobným programom a DJ-setmi.
Kultúrny program na hlavnom pódiu prinesie kombináciu slovenskej hudobnej scény, folklóru, zborového spevu aj vystúpení domácich škôl. Štvrtkové popoludnia budú patriť predovšetkým staromestským školám a ich žiakom, piatkové a sobotné večery prinesú koncerty a hudobné vystúpenia rôznych kapiel, pričom chýbať nebude ani gospelová hudba. Súčasťou programu bude aj tradičné pripomenutie zvykov spojených so sviatkom svätej Lucie, a to v podobe kostýmového sprievodu 13. decembra.
Rodinná zóna bude patriť tvorivým dielničkám. Deti si budú môcť vyrobiť vianočnú hviezdu z kartónovej rolky, ozdobu z obalov na vajíčka či hviezdu z papierových vrecúšok. Rovnako tak mikulášsku čižmu s prekvapením, vlastný vianočný baliaci papier, zimný lampášik inšpirovaný Luciou, kartónového 3D vtáčika či priestorové vianočné gule z papiera. Mikulášska tvorivá nedeľa prinesie aj možnosť stretnúť Mikuláša osobne.
Vianočná atmosféra bude pokračovať aj mimo hlavného pódia. Pri Rybnom námestí vznikne priestor Vianočnej brány, kde sú na nedeľné podvečery pripravené DJ-sety.
Pre deti budú pripravené vynovené atrakcie vrátane veľkej šmykľavky a bludiska z vianočných stromčekov. Zmeny sa dotknú ponuky stánkov. V prednej časti trhov, v blízkosti vianočného stromčeka, pribudne 17 nových stánkov, vďaka ktorým sa rozšíri ponuka darčekov a remeselných výrobkov. Milovníci gastronómie nájdu vianočnú streetfood zónu pri bráne na Rybnom námestí. Okrem overených konceptov sa v nej predstavia aj nové kuchyne vrátane gréckej a kórejskej gastronómie či japonských palaciniek. Sviatočnú atmosféru má umocniť rozšírená svetelná výzdoba.
Tohtoročné trhy zachovávajú podľa hovorkyne svoj doterajší koncept, mestská časť však kladie väčší dôraz na ochranu návštevníkov. Spolupracovať tak bude s príslušnými bezpečnostnými zložkami a policajnými hliadkami.
Staromestské vianočné trhy potrvajú do 3. januára 2027, avšak s výnimkou 24. a 25. decembra.