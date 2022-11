Na Hviezdoslavovo námestie v Starom Meste sa vracajú vianočné trhy

Bratislava 11. novembra (TASR) – Na Hviezdoslavovo námestie v bratislavskom Starom Meste sa po dvoch rokoch opäť vracajú vianočné trhy. Ich otvorenie je naplánované na 25. novembra, keď bude mestská časť zároveň rozsvecovať vianočný stromček. Chýbať nebude ani tradičný adventný veniec, ktorého sviece budú rozsvecovať počas predvianočných týždňov. Pre TASR to uviedol hovorca Starého Mesta Matej Števove.



"Vianočný strom budeme na Hviezdoslavovom námestí osádzať 16. novembra. Bude to smrek pichľavý, ľudovo nazývaný 'strieborná jedlička'. Vysoký asi 14 metrov a je z bratislavského Nového Mesta," priblížil Števove.



Jeho rozsvietenie je naplánované na 25. novembra, keď by mala mestská časť zároveň otvárať vianočné trhy. Dohodnutých má 29 predajcov, ďalšie dva stánky budú mať charitatívne organizácie. "Na Rázusovom nábreží tento rok stromček nebude z dôvodu slávnostného odhalenia a sprístupnenia protokolárneho miesta Hrob neznámeho vojaka," poznamenal Števove.



Po dvojročnej pandemickej pauze sa vianočné trhy vrátia aj do Petržalky. Naplánované sú od 26. novembra do 22. decembra na Námestí republiky. Atmosféru dotvorí takmer desaťmetrový smrek zo Stupavy.