Na Hviezdoslavovom námestí bude spoločné odpočítavanie roka 2022

Bratislava 28. decembra (TASR) – Pred historickou budovou Slovenského národného divadla v Bratislave bude nadrozmerná svetelná časomiera odpočítavať záverečné minúty roka 2022. Pre návštevníkov bude v sobotu (31. 12.) večer na Hviezdoslavovom námestí pripravený aj sprievodný program. TASR o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta SR Dagmar Schmucková.



"Rozlúčkou so starým rokom bude návštevníkov sprevádzať moderátor Ján Gordulič, atmosféru bude hudobne dotvárať DJ, zaznie Straussov valčík a súčasťou programu bude aj koncoročný príhovor primátora Bratislavy Matúša Valla," priblížila s tým, že program sa začne v sobotu od 21.00 h.



Ako ďalej uviedla, počas silvestrovskej noci bude od 23.15 do 1.00 h dopravná uzávera a odstávka električkovej dopravy v úseku Jesenského – Námestie Ľudovíta Štúra. "Linka číslo 1 bude odklonená smerom na Šafárikovo námestie cez tunel a nábrežie. Nočné linky budú v čase medzi 23.30 a 1.30 h premávať v skrátenom intervale každých 30 minút. Odvoz návštevníkov silvestrovských osláv bude v prípade potreby operatívne posilnený aj mimoriadnymi linkami," dodala.



Na bezpečnosť a nerušený chod silvestrovskej noci budú dohliadať posilnené hliadky mestskej a štátnej polície spolu so zdravotníkmi. "Všetkých, ktorí sa rozhodnú stráviť posledné momenty starého roka v uliciach Bratislavy prosíme, aby sa vyvarovali používania vlastnej pyrotechniky či narábaniu so sklenenými fľašami a inými potenciálne nebezpečnými predmetmi. Zámerom je prelom rokov privítať v priateľskej a bezpečnej atmosfére," doplnila Schmucková.



Polnočný ohňostroj tento rok hlavné mesto neorganizuje. "Profesionálny ohňostroj však pripravuje Úrad vlády SR. Odpaľovaný bude z priestoru Bratislavského hradu, pri príležitosti 30. výročia samostatnej Slovenskej republiky," podotkla.