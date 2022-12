Na implementáciu projektov vyčlenil TSK v rozpočte vyše 105 mil. eur

Trenčín 19. decembra (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) predpokladá v roku 2023 čerpanie kapitálových výdavkov vo výške takmer 112 miliónov eur, viac ako 105 miliónov je vyčlenených na implementáciu projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ. Vyplýva to z rozpočtu TSK na budúci rok, ktorý v piatok (16. 12.) schválili krajskí poslanci.



Vysoký objem rozpočtovaných výdavkov v rámci kapitálového rozpočtu na rok 2023 je odzrkadlením naakumulovania projektových zámerov TSK od začiatku programového obdobia. Budúci rok je posledným rokom aktuálneho programového obdobia, keď musia projekty dokončiť. Súčasťou rozpočtu sú aj projekty, kde sa prvýkrát využijú zdroje z Plánu obnovy a odolnosti SR.



Na realizáciu vlastných investičných akcií je v rozpočte TSK vyčlenených 6,6 milióna eur. Z nich takmer 3,5 milióna eur smeruje do oblasti zdravotníctva, kde sú prioritami vybudovanie nového oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny v bojnickej nemocnici a rekonštrukcia pôrodnej sály v považskobystrickej nemocnici.



Do oblasti dopravy kraj investuje z vlastných zdrojov takmer 1,6 milióna eur. Ide najmä o financie pre Správu ciest TSK, kde je takmer 1,3 milióna eur vyčlenených na sanáciu starého a realizáciu nového mostného objektu cez inundačný kanál v Ilave, ako aj na rekonštrukciu mostných objektov v obci Nedožery-Brezany.