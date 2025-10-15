< sekcia Regióny
Na Iňačovských rybníkoch sa začal výlov rýb, pôjdu aj na vianočný trh
Výlov prebieha priamo v rybníkoch, teda tradičným spôsobom, ako sa robil kedysi.
Autor TASR
Iňačovce 15. októbra (TASR) - Na rybníkoch v Iňačovciach v okrese Michalovce sa začal tradičný jesenný výlov rýb. Rybničná sústava, s celkovou rozlohou 470 hektárov, patrí k najväčším na Slovensku. Ako pre TASR uviedol konateľ spoločnosti Dona Veľké Revištia Martin Vaľo, v stredu prebiehal druhý deň výlovu. Aktuálne lovia najmä kapry, šťuky, tolstolobiky a amury.
Výlov prebieha priamo v rybníkoch, teda tradičným spôsobom, ako sa robil kedysi. Podľa Vaľa je takýto výlov náročnejší, keďže ryby musia rybári naháňať sieťami ku kraju. „Je to fyzicky oveľa náročnejšie. V bazénoch ryby zídu samé, tu je to ďaleko pracnejšie,“ dodal Vaľo. Pracovníci najprv zháňajú ryby sieťami do jedného miesta, následne ich elektrickým podberákom prekladajú na triedičku, kde sa rozdeľujú podľa druhu a veľkosti. Odtiaľ putujú na nákladné autá alebo do sádok.
Sezónu hodnotí Vaľo zatiaľ opatrne. „Ryba je vyrastená, pekná, zdravá, ale vidíme, že nám chýbajú kusy. Veľa z toho majú na svedomí vtáky,“ skonštatoval Vaľo. Dodal, že blízkosť národnej prírodnej rezervácie, ktorá je momentálne bez vody a potravy, spôsobuje zvýšený výskyt vtáctva priamo na rybníkoch.
Choroby sa rybám podľa neho tento rok vyhli, problémy však spôsobilo počasie. „Na jar bolo veľmi sucho, nízke stavy vody, čo pomohlo vtáctvu. Letné dažde to potom čiastočne vyrovnali,“ doplnil. Trh so živou rybou sa podľa Vaľa v posledných rokoch výrazne zmenil. „Odkedy obchodné reťazce prestali predávať živú rybu, trh sa preorientoval. Väčšina ide na zarybnenie do vôd pre rybárske organizácie,“ uzavrel Vaľo.
