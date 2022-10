Na internátoch Univerzity Komenského zaznamenali obchodovanie s izbami

Bratislava 4. októbra (TASR) - Na internátoch Univerzity Komenského (UK) v Bratislave zaznamenali niekoľko prípadov obchodovania s pridelenými internátnymi izbami. Zneužívanie služieb sociálnej podpory podľa zákona o vysokých školách je protiprávnym konaním s vážnymi dôsledkami, uvádza sa na sociálnej sieti Internáty UK. Z univerzity pre TASR potvrdili, že kapacity internátov majú naplnené.



"Ak niekto preukázateľne požaduje protihodnotu za prepustenie internátnej izby, môže okrem okamžitého ukončenia zmluvy čeliť aj disciplinárnemu konaniu, vylúčeniu zo štúdia, prípadne trestnému stíhaniu," uvádza sa na sociálnej sieti internátov najväčšej slovenskej univerzity. Zároveň vyzývajú študentov, ak sa s takýmto konaním stretli, aby to oznámili. "Obmedzením obchodovania s izbami zvyšujeme šancu ubytovať tých, ktorí to potrebujú," uviedli internáty.



UK má celkovú kapacitu ubytovania približne 10.000 miest. "Kapacita internátov na Mlynoch UK je 6500 miest a na Družbe 2400 miest. UK disponuje aj ďalšími internátmi - Lafranconi pri Fakulte telesnej výchovy a športu UK, kňazské semináre či teologický domov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK plus internát pri Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine," priblížila pre TASR hovorkyňa univerzity Lenka Miller. Na najväčšej slovenskej univerzite aktuálne študuje viac ako 23.000 študentov.



"Kapacity máme naplnené. Pre dlhodobo plánované rekonštrukcie v Mlynskej doline, ktoré sa už nedali dlhšie odkladať, nám vypadlo okolo 1500 miest," povedala Miller. Ako doplnila, hľadajú ďalšie možnosti, ako študentov ubytovať. Jednou z nich sú napríklad priestory Študijného a kongresového strediska v Modre-Harmónii.



Vedenie internátov vyzýva študentov, ktorí dostali izbu a nepotrebujú ju, aby kontaktovali čo najskôr ubytovacie oddelenie. Izbu následne pridelia študentom, ktorí bývanie stále hľadajú.