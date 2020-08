Na internom oddelení FNsP J. A. Reimana sa vyskytlo ochorenie COVID-19

Prešov 3. augusta (TASR) – Na internom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove sa vyskytlo ochorenie COVID-19. Príbuzný pacienta, ktorý tam bol hospitalizovaný, tvrdí, že pacienta s ochorením COVID-19 dali na izbu k jeho otcovi a následne ochorenie zistili aj u neho. Nemocnica argumentuje, že rýchlotest u pacienta bol negatívny, ochorenie sa potvrdilo až pri ďalšom odbere.



"Otec bol prijatý do prešovskej nemocnice na interné oddelenie. Bol mu urobený test, ktorého výsledok bol negatívny. Asi po týždni mu pridali na izbu pacienta, u ktorého sa objavilo ochorenie COVID-19. Na to znovu testovali otca s pozitívnym výsledkom," uviedol pre TASR Rastislav Blaško.



"Pacientom, ktorí sú hospitalizovaní vo FNsP J. A. Reimana Prešov, je ešte v rámci ambulantnej starostlivosti robený takzvaný rýchlotest na ochorenie COVID-19. V spomínanom prípade pacienta bol negatívny. Zdravotnícky personál interného oddelenia však nariadil aj ďalší odber na ochorenie COVID-19, ktorého výsledky boli známe po 48 hodinách. Výsledky tohto testu boli pozitívne. Pacient bol okamžite preložený na 'COVID jednotku' a zároveň boli pretestovaní aj všetci pacienti, ako aj zamestnanci, ktorí s pozitívnym pacientom prišli do kontaktu," uviedla pre TASR hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková.



Informáciu o uvedených skutočnostiach nemocnica podľa jej slov prostredníctvom nemocničného epidemiológa bezodkladne postúpila Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, ktorý koordinuje ďalšie postupy.



Na otázku, či budú otestovaní všetci zamestnanci a pacienti, ktorí prišli do styku s chorým, Cenková, uviedla, že na spomenutom oddelení stále prebieha preventívne testovanie zamestnancov a taktiež pacientov.



"Zdravotnícky personál nemocnice pri svojej práci dodržiava všetky nariadenia, určené usmerneniami hlavného hygienika SR. Ide predovšetkým o dôsledné používanie osobných ochranných pracovných pomôcok, takzvanú bariérovú ošetrovateľskú starostlivosť, denné monitorovanie zdravotného stavu a podobne," dodala Cenková.



Vo FNsP J. A. Reimana Prešov je aktuálne hospitalizovaných osem pacientov s ochorením COVID-19.