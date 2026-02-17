< sekcia Regióny
Na investície využijú Veľké Kapušany úver aj dotácie
Prioritou je modernizácia kontajnerových stojísk, ktorej realizácia aj ukončenie sú naplánované ešte v tomto roku.
Autor TASR
Veľké Kapušany 17. februára (TASR) - Mesto Veľké Kapušany plánuje v roku 2026 realizovať viacero investičných projektov. Celkové náklady na pripravované aktivity majú dosiahnuť približne 5,05 milióna eur, pričom samospráva očakáva dotácie vo výške 3,55 milióna eur. Ako pre TASR uviedla manažérka kancelárie primátora Gabriela Fedičová, zvyšné financie doplní samospráva z úveru vo výške 1,5 milióna eur.
„Prijatie investičného úveru umožní mestu efektívne financovať rozvojové aktivity, zabezpečiť spolufinancovanie dotovaných projektov a podporiť infraštruktúrny rozvoj mesta bez ohrozenia bežného rozpočtu,“ doplnila Fedičová s tým, že plánované investície prispejú k zlepšeniu kvality života, modernizácii infraštruktúry a zvýšeniu atraktivity mesta pre obyvateľov aj podnikateľov.
Medzi hlavné investície patrí modernizácia kontajnerových stojísk s rozpočtom približne 515.000 eur, rekonštrukcia amfiteátra za viac ako 933.000 eur, zelené autobusové zastávky za vyše 235.000 eur a športovo-oddychový park s rozpočtom takmer 343.000 eur. Obnova Námestia Istvána Dobóa má stáť približne 734.000 eur, rekonštrukcia chodníkov asi 200.000 eur a najväčšou plánovanou investíciou je športová hala s prekrytím s predpokladanými nákladmi okolo 1,9 milióna eur.
Prioritou je modernizácia kontajnerových stojísk, ktorej realizácia aj ukončenie sú naplánované ešte v tomto roku. Projekt má už schválenú žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) a samospráva pripravuje podklady na verejné obstarávanie. Pri projekte športovej haly s prekrytím prebieha príprava projektovej dokumentácie a vybavovanie povolení, pričom žiadosť o NFP plánuje mesto podať v marci. Pri projekte rekonštrukcie chodníkov prebieha príprava projektovej dokumentácie, no niektoré úseky budú financované výlučne z úveru, keďže niektoré pozemky zatiaľ nie sú majetkovo vysporiadané. Ide o lokality Čepeľ a Petőfi. Ostatné projekty sa budú pripravovať a realizovať postupne podľa harmonogramu schvaľovania dotácií a dostupnosti finančných zdrojov.
Pred prijatím úveru bolo úverové zaťaženie mesta 1,12 percenta, po jeho schválení by malo dosiahnuť 17,17 percenta. Splácanie úveru je naplánované od marca 2027 na desať rokov a podľa samosprávy neovplyvní bežné výdavky ani fungovanie rozpočtu.
