Na iný termín písomných maturít pre koronavírus zatiaľ nie je dôvod

Bratislava 9. marca (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR zatiaľ nevidí dôvod na prípadné posunutie termínu písomných maturitných skúšok v súvislosti so šíriacim sa novým koronavírusom. Ak si to ale situácia vyžiada, je rezort na takýto krok pripravený. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a protokolu ministerstva. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba v pondelok nevylúčil, že ochorenie COVID-19 by mohlo zasiahnuť aj do organizácie písomných maturít v Bratislavskom kraji.



Rezort školstva sa odvoláva na pondelkové zasadnutie Ústrednej maturitnej komisie, ktorého témou bolo aj možné posunutie termínu písomných maturitných skúšok. "Ministerstvo školstva pozorne sleduje súčasnú situáciu a v prípade, ak zo strany hlavného hygienika alebo Ústredného krízového štábu vyvstane požiadavka na prerušenie vyučovacieho procesu na základných a stredných školách, ministerka Martina Lubyová k takémuto kroku pristúpi," poznamenal odbor komunikácie s tým, že v tejto chvíli na to dôvod nie je.



V prípade posunutia termínu je ministerstvo pripravené vykonať ďalšie kroky spojené s jednotlivými termínmi ukončovania štúdia na stredných školách. "Bude včas informovať," ubezpečil rezort. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba vo svojom vyjadrení nevylúčil, že nový koronavírus môže zasiahnuť aj do organizácie písomných maturít v Bratislavskom kraji. Tie sa majú začať budúci týždeň. Zároveň zdôraznil, že zatiaľ sa žiadne opatrenia v tomto smere nerealizujú.



K tejto téme sa vyjadril po pondelkovom stretnutí zástupcov bratislavských samospráv v súvislosti s ďalším nárastom prípadov osôb infikovaných novým koronavírusom. "Určite berieme toto do úvahy, zatiaľ hľadáme s riaditeľmi stredných škôl riešenie, aby ten proces nebol prerušený. Ale ak by výrazne narástol počet ochorení tento týždeň, budeme hľadať spôsob, ako posunúť termín maturít. Zatiaľ však takto otázka nestojí," povedal Droba.



BSK už v nedeľu (8. 3.) oznámil preventívne zatvorenie stredných škôl vo svojej pôsobnosti vzhľadom na riziko prenosu koronavírusu. K stredným školám BSK sa pridali aj iné stredné školy na území hlavného mesta, rovnako prerušili prezenčnú výučbu aj univerzity. Predstavitelia mesta a mestských častí v pondelok oznámili, že od utorka (10. 3.) na päť dní zatvoria školy a škôlky vo svojej pôsobnosti, rovnako tak základné umelecké školy a centrá voľného času.