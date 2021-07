Na Jahodnej pri Košiciach sa začal 10. ročník medzinárodnej Blumiády

Košice 20. júla (TASR) Na Jahodnej pri Košiciach v utorok otvorili medzinárodný 10. ročník Blumiády. Toto podujatie s pohybovo-zábavnými hrami je určené pre zdravotne znevýhodnených ľudí. Ako pripomenul riaditeľ Domova sociálnych služieb DOMKO v Košiciach Martin Vatra, prvýkrát sa koná v lete.



„Našou snahou je poskytnúť chalanom a dievčatám, ktorým príroda síce niečo ubrala, ale na druhej strane mnoho ľudsky cenného pridala, možnosť zoznámiť sa s mladými ľuďmi s podobnými osudmi z okolitých krajín, zašportovať si, vzájomne súťažiť, siahnuť na svoje limity, byť spolu,“ povedal.



Podľa jeho slov zároveň posilňujú cezhraničnú spoluprácu a záujem o nové športové aktivity a spoznávanie športových tradícií jednotlivých regiónov na slovenskej, maďarskej i českej strane. Tohto ročníka sa zúčastňuje 87 ľudí od 18 rokov. Ide o ľudí z domovov sociálnych služieb a zariadení pre zdravotne postihnutých z uvedených troch krajín.



Dospelých súťažiacich budú do štvrtka (22. 7.) čakať rôzne súťažné disciplíny, ale aj rôzne možnosti zábavy. Zajazdia si na koni, na e-bikoch či e-kolobežkách, vyskúšajú si lezeckú stenu, okúpu sa v bazéne a tiež môžu navštíviť bábkové predstavenie.



Blumiáda sa doposiaľ konala v zimných mesiacoch, na leto ju presunuli z dôvodu situácie okolo pandémie nového koronavírusu. DOMKO pripomína, že tak ako blížiace sa olympijské hry v Tokiu, aj toto podujatie, rovnako ako myšlienky olympizmu, dáva športu väčší humanitný a kultúrno-výchovný zmysel. „Je síce neporovnateľné veľkosťou a špičkovými športovými výkonmi, ale plne ladí so základnými princípmi Olympijskej charty. Podľa nich je totiž športovanie ľudským právom a každý jednotlivec musí mať možnosť športovať podľa svojich potrieb,“ uvádza. Vedúca sociálneho úseku DSS DOMKO a projektová manažérka Viera Mišková pripomenula, že v tomto prípade však ide hlavne o zábavu.



Finančnú podporu na zorganizovanie podujatia získali prostredníctvom projektu Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia Rozhýbme bariéry v nás, v rámci európskeho programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko. Podľa jej slov je Blumiáda len jednou z aktivít. Doposiaľ zrealizovali napríklad rôzne workshopy či medzinárodné plavecké preteky. V DOMKO tiež vznikol exteriérový mobilný fitpark.



„Teraz máme trojdňovú akciu Blumiáda a ešte nás čaká dvojdňové športové podujatie u maďarského partnera,“ doplnila.