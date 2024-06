Na Jahodnej pri Košiciach otvorili prvé discgolfové ihrisko v kraji

Košice 4. júna (TASR) - Nové discgolfové ihrisko s 19 košmi pribudlo pre verejnosť v športovo-rekreačnom stredisku Jahodná pri Košiciach. Umožňuje športovú aktivitu v prírode s hádzaním lietajúcich tanierov - diskov do špeciálnych košov. Ide o prvé takéto ihrisko v Košickom kraji, v utorok ho slávnostne otvorili.



Hlavnou myšlienkou projektu bolo spopularizovanie tohto športu na Slovensku a zároveň prilákanie ľudí do prírody, s cieľom zabezpečiť im aktívne využitie voľného času a podporiť zdravý životný štýl. Informovala o tom Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Projekt podporil Košický samosprávny kraj (KSK) sumou 30.000 eur z dotačného programu Terra Incognita.



Podľa realizátora projektu a konateľa firmy SWAM s. r. o. Jána Šveca je discgolf pomerne nenáročný, a preto priťahuje celé generácie v rámci rodín a priateľstiev do prírody. Jeho počiatky siahajú do 60. rokov minulého storočia, kedy sa v modernej podobe začal hrávať v Severnej Amerike, dnes je už rozšírený po celom svete. "Na Slovensku máme 23 vybudovaných a funkčných ihrísk. Na východnom Slovensku bolo doteraz iba jedno ihrisko v Prešovskom kraji. Aj táto skutočnosť otvorila bránu pre náš nápad - vybudovať discgolfové ihrisko v športovo-rekreačnom stredisku Jahodná ako jediné ihrisko v Košickom kraji," priblížil Švec.



Discgolf je podobný golfu, ale namiesto palice a loptičky sa používa lietajúci tanier a namiesto jamky sa triafa špeciálny kôš. Princíp hry je rovnaký, keď snahou je na čo najmenej hodov prekonať danú dráhu a hodiť disk do koša.







"To, že discgolfové ihrisko vzniklo práve v známom zimnom stredisku, je dôkazom originálneho využitia priestoru mimo hlavnej sezóny. Produkt totiž pomôže generovať návštevnosť aj v letnej sezóne, čím bude stredisko aktívne po takmer celý rok," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Ihrisko na Jahodnej tvorí 19 hracích košov a dva tréningové koše. Hráči si môžu vybrať z troch okruhov. Výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková verí, že sa tak zvýši atraktívnosť Jahodnej ako lokality s turisticky nenáročnými túrami, a to najmä v očiach mladých. "Spojenie individuálnej súťaživosti návštevníkov s originálnosťou tejto hry je pre stredisko Jahodná skvelou voľbou. Som rada, že v Košickom kraji otvárame okrem turistických atrakcií aj čoraz viac tých športových, ktoré motivujú, či už deti alebo dospelých, k pohybu," uviedla.