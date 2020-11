Na Jahodnej zasnežujú zjazdovky, otvorenie je pre pandémiu otázne

Košice 27. novembra (TASR) - V lyžiarskom stredisku Jahodná pri Košiciach začali tento týždeň s umelým zasnežovaním. Kedy bude možné otvoriť zjazdovky pre lyžiarov a aké budú podmienky pre prevádzku, je zatiaľ vzhľadom na pandemickú situáciu a opatrenia vlády otázne.



"S technickým zasnežovaním sme začali v utorok (24. 11.) večer, zatiaľ sú priaznivé podmienky a v podstate bez prestávky snežíme. Sneží sa na hlavnej zjazdovke, postupne budeme presúvať delá na detskú zjazdovku a celý kopec. Čo bude ďalej s otvorením strediska, zatiaľ neviem povedať," uviedol v piatok pre TASR vedúci strediska Ján Petróci.



Prevádzku by radi spustili pred Vianocami, dosiaľ však nie sú k dispozícii žiadne informácie týkajúce sa fungovania zimných stredísk. "Budeme mať nachystanú snehovú vrstvu tak, aby sme, keď to bude možné, otvorili," dodal Petróci.



Na Jahodnej rátajú s hygienickými opatreniami, do úvahy prichádza aj antigénové testovanie na nový koronavírus, otázne sú konkrétne podmienky vrátane financovania takéhoto testovania lyžiarov. "Máme pripravené veci, vedeli by sme riešiť opatrenia. Lyžiari lyžujú väčšinou v rúškach, kuklách, na lyžiarskych vlekoch podľa mňa riziko nakazenia nie je, zvlášť, keď budú chodiť, dajme tomu, po jednom. Vedeli by sme v podstate riešiť aj nejaké testovanie v rámci toho, že tu máme každý deň zdravotnú službu, ale tiež je o tom predčasné hovoriť," skonštatoval vedúci strediska.