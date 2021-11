Na jar sa začne obnova prvej časti ulice Jána Hajdóczyho v Trnave

Trnava 12. novembra (TASR) - Ulica Jána Hajdóczyho bude rekonštruovaná v úseku od Univerzity sv. Cyrila a Metoda až po križovatku s ulicou Maximiliána Hella. Počas opravy príde k výmene povrchov i obnove uličného priestoru. Informovalo o tom mesto na webovej stránke.



Ide o jednu z najväčších investícií mesta v oblasti dopravy na budúci rok. "Vo verejnom obstarávaní sa podarilo znížiť pôvodnú odhadovanú sumu diela o takmer 20 percent na 1,376 milióna eur. Príde aj k zmene organizácie dopravy. Úsek bude jednosmerný od vstupu do areálu AŠK Slávia po križovatku s Cukrovou a Pažitnou. Ďalej bude pokračovať obojsmerná premávka, rovnako aj na úseku od Univerzity sv. Cyrila a Metoda po vstup do športového areálu AŠK Slávia," uviedlo mesto.



Na trase od športového areálu po Cukrovú ulicu pribudne cyklotrasa. Všetky existujúce chodníky budú zrekonštruované a dostanú dláždený povrch, priechody pre chodcov budú osvetlené a pred hlavným vstupom do AŠK Slávia budú vytvorené kolmé a pozdĺžne parkovacie miesta.



Pozdĺžne parkovacie miesta budú vytvorené aj v smere trasy od hlavného vstupu do športového areálu až po koniec rekonštruovaného úseku. "Obnovou prejde aj verejné osvetlenie, ktoré bude nahradené LED svietidlami a na celom úseku sa zrealizujú sadové úpravy. Nové stromy budú dodané v špeciálnych prekorenených bunkách, ktoré zabezpečia, aby korene drevín nezasahovali do inžinierskych sietí," doplnilo mesto.



Stavebné práce sa začnú v marci 2022. Projekt je rozdelený na etapy, ktoré spolu potrvajú 26 týždňov. Vyžiadajú si aj dočasné obmedzenie dopravy. Vstup bude možný iba pre peších, osobná doprava sa dostane len na komunikácie napájajúce sa na Ulicu Jána Hajdóczyho.