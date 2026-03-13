< sekcia Regióny
Na jar zrekonštruujú jeden z mostov cez Levočský potok
Novú nosnú konštrukciu budú tvoriť tyčové predpäté prefabrikáty spriahnuté so železobetónovou monolitickou doskou.
Autor TASR
Levoča 13. marca (TASR) - Na jar v Levoči zrekonštruujú most cez Levočský potok, ktorý sa nachádza pri križovatke ulíc Potočná a Viktora Greschika. Vedúca investičného oddelenia na tamojšom mestskom úrade Lenka Petrášová potvrdila, že so stavebnými prácami sa začne na prelome marca a apríla a stavba by mala byť hotová do Levočskej púte začiatkom júla.
„Rekonštrukcia jestvujúceho mosta, ktorý je v nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave, bude spočívať v odstránení mostného zvršku a nosnej konštrukcie z prefabrikovaných nosníkov typu ‚vloššák'. Následne sa zrealizuje komplexná sanácia spodnej stavby, ktorá bude zahŕňať vybudovanie nových úložných železobetónových prahov a obetónovanie viditeľných plôch spodnej stavby,“ uviedla Petrášová. Novú nosnú konštrukciu budú tvoriť tyčové predpäté prefabrikáty spriahnuté so železobetónovou monolitickou doskou. Súčasťou rekonštrukcie bude aj úprava priľahlého úseku cestnej komunikácie, ako aj úprava vodného toku Levočského potoka pri oporách mosta a spevnenie jeho brehov lomovým kameňom. Na ľavej strane zároveň doplnia chodník pre peších.
„Počas realizácie prác bude uzatvorený vjazd a výjazd vozidiel do a zo sídliska Západ v Levoči cez Kežmarskú ulicu a Ulicu Viktora Greschika. Doprava bude presmerovaná cez ulicu Predmestie,“ upozornila Petrášová. Rekonštrukciu mostného objektu mesto financuje z vlastných zdrojov. Celková cena diela je podľa zverejnenej zmluvy so zhotoviteľom viac ako 274.000 eur. Cieľom obnovy je zlepšiť stavebnotechnický stav mosta, zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky aj chodcov a zabezpečiť jeho dlhodobú a spoľahlivú prevádzku.
Petrášová dodala, že po ukončení tejto rekonštrukcie by mesto v závislosti od dostupnosti finančných prostriedkov, prípadne získania externých zdrojov, chcelo pristúpiť aj k rekonštrukcii mosta na ulici Predmestie. „V tomto prípade je už vypracovaná projektová dokumentácia a v súčasnosti prebieha povoľovacie konanie,“ uzavrela.
