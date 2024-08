Na jarmoku v Stropkove bude takmer 50 remeselníkov

Stropkov 2. augusta (TASR) - Takmer 50 remeselníkov budú môcť vidieť návštevníci v uličke remesiel v zrekonštruovanom mestskom parku počas stropkovského jarmoku. Začína sa v piatok a potrvá do nedele (4. 8.). Ako TASR informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák, prví remeselníci tam prezentovali svoje tradičné umenie pred takmer 20 rokmi a na začiatku to bolo len pár jednotlivcov.



"Obsadený máme celý park, vrátane priestranstva pred bývalým okresným úradom a môžem povedať, že práve Ulička remesiel patrí k najvyhľadávanejším lákadlám tunajšieho jarmoku. Osobitne ma teší, že v tomto roku tu privítame rekordný počet, až 25 remeselníkov, práve zo stropkovského okresu," uviedol vedúci odboru školstva a kultúry Mestského úradu (MsÚ) v Stropkove Tibor Kubička.



Jarmočníci sa budú môcť oboznámiť s výrobou rozličných výrobkov, od potravín, kozmetiky cez textil až po spracovanie kovu. V tvorivých dielňach bude možnosť vyskúšať si niektoré z prezentovaných remesiel.



"Už niekoľko rokov prezentuje v Uličke starodávnu výrobu zvonov Jakub Vorobeľ z neďalekej Chotče. Tento talentovaný remeselník, samouk, sa môže pýšiť titulom Kráľ ľudového remesla, ktorý získal na nedávnych dňoch Európskeho ľudového remesla v Kežmarku. Sme radi, že opäť predvedie svoje umenie a určite bude na čo pozerať," doplnil Kubička.



Návštevníkom sa okrem toho predstavia stropkovskí výrobcovia vitráží, prídu aj tkáči, hrnčiari, rezbári, medovnikári, včelári a brašnári. Zaujímavá bude podľa Kubičku určite aj prezentácia výroby svadobných čepcov či ručne maľovaných košieľ, blúzok a krojových doplnkov. Kováči umožnia návštevníkom ukuť si podkovu pre šťastie.



"Tohtoročnou novinkou bude zaujímavá aktivita Klubu vojenskej histórie Beskydy. Okrem prezentácie svojej činnosti budú v poľnej kuchyni pripravovať dobové jedlá z obdobia prvej svetovej vojny. Bude to svojím spôsobom aj pripomenutie smutného 110. výročia od vypuknutia Veľkej vojny, ktoré sa datuje na 28. júl," vysvetlil Kubička.



Ulička remesiel sa bude niesť aj v duchu dobročinnosti. Svoje výrobky tam budú prezentovať klienti Domu detí božieho milosrdenstva, n. o. v Stropkove a občianskeho združenia Autikon.



V parku bude aj organizovaný program - v piatok popoludní sa uskutoční detská výtvarná súťaž Maľovanie v parku, po obidva jarmočné podvečery sú pred fontánou pripravené rozprávky pre deti v interpretácii divadla Portál z Prešova. Chýbať nebude folklór v podaní FS Pokolenie z družobného poľského mesta Bilgoraj a po minuloročnom úspechu sa v sobotu popoludní predstavia živé sochy z mestského divadla Actores z Rožňavy.