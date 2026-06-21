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Na Jasovskej ulici pokračujú práce na projekte Citypark Petržalka
Objekty A až D majú byť obytné, pričom na prvom nadzemnom podlaží sa majú nachádzať obytné priestory.
Autor TASR
Bratislava 21. júna (TASR) - V bratislavskej Petržalke pokračujú práce na projekte s marketingovým názvom Citypark Petržalka, ktorý má nahradiť dlhoročný skelet pôvodného projektu Domino na Jasovskej ulici. Aktuálne sa pracuje na skeletoch. Pre TASR to uviedol investor, spoločnosť Citypark Slovakia. Projekt pôvodne niesol názov Nové Domino.
„Práce prebiehajú na skeletoch súbežne,“ skonštatoval investor s tým, že výstavba by mala trvať 18 mesiacov.
Objekty A až D majú byť obytné, pričom na prvom nadzemnom podlaží sa majú nachádzať obytné priestory. Blok E má byť administratívna budova. Odhadovaná výška nákladov je 16 miliónov eur. Ukončenie výstavby a kolaudáciu odhadol na druhú polovicu roka 2027.
Pôvodný projekt Domino získal súhlasné záväzné stanovisko mesta v roku 2008 a v roku 2011 mestská časť tomuto projektu vydala stavebné povolenie. Obyvatelia priľahlých bytoviek sa voči projektu ohradili, stavba bola následne zastavená. Investor ponúkol niekoľko upravených návrhov projektu. Mesto vyhodnotilo, že projekt, ktorý bol na stole v roku 2019, nebol v súlade s územným plánom, a vydalo nesúhlasné záväzné stanovisko.
V roku 2021 vydalo mesto k prepracovanému projektu Nového Domina súhlasné stanovisko. Primátor Bratislavy Matúš Vallo vtedy poznamenal, že ide o dosiahnutie najlepšieho možného kompromisu, odmietnutie upraveného projektu by riešenie definitívne oddialilo. V porovnaní s predchádzajúcim došlo k zmene pri odstupe od existujúcich bytových domov, počte podlaží (nižšie o dve podlažia) i počte bytov, čím je podľa primátora v súlade s územným plánom.
„Práce prebiehajú na skeletoch súbežne,“ skonštatoval investor s tým, že výstavba by mala trvať 18 mesiacov.
Objekty A až D majú byť obytné, pričom na prvom nadzemnom podlaží sa majú nachádzať obytné priestory. Blok E má byť administratívna budova. Odhadovaná výška nákladov je 16 miliónov eur. Ukončenie výstavby a kolaudáciu odhadol na druhú polovicu roka 2027.
Pôvodný projekt Domino získal súhlasné záväzné stanovisko mesta v roku 2008 a v roku 2011 mestská časť tomuto projektu vydala stavebné povolenie. Obyvatelia priľahlých bytoviek sa voči projektu ohradili, stavba bola následne zastavená. Investor ponúkol niekoľko upravených návrhov projektu. Mesto vyhodnotilo, že projekt, ktorý bol na stole v roku 2019, nebol v súlade s územným plánom, a vydalo nesúhlasné záväzné stanovisko.
V roku 2021 vydalo mesto k prepracovanému projektu Nového Domina súhlasné stanovisko. Primátor Bratislavy Matúš Vallo vtedy poznamenal, že ide o dosiahnutie najlepšieho možného kompromisu, odmietnutie upraveného projektu by riešenie definitívne oddialilo. V porovnaní s predchádzajúcim došlo k zmene pri odstupe od existujúcich bytových domov, počte podlaží (nižšie o dve podlažia) i počte bytov, čím je podľa primátora v súlade s územným plánom.