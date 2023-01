Na Jasovskej ulici v Petržalke sa cez víkend zrútilo zábradlie

Bratislava 18. januára (TASR) – V bratislavskej Petržalke sa uplynulý víkend zrútilo zábradlie na schodisku na Jasovskej ulici. Mestská časť, v ktorej správe sa daný úsek pochôdznej terasy nachádza, pristúpila k základným bezpečnostným opatreniam a schodisko zabezpečila. Pre jeho stav však nie je vylúčené jeho zbúranie a výstavba nového schodiska. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Mestská časť ešte vlani rozbehla komplexnú pasportizáciu všetkých pochôdznych terás na jej území. Už jej predbežné výsledky potvrdili, že poškodené schodisko na Jasovskej ulici bude potrebné na základe statického posudku zbúrať, "len" opraviť ho samospráva nechcela.



"Práve nevyhovujúci technický stav schodiska bol dôvodom, prečo sme sa nepustili do jeho opravy, keďže by financie aj úsilie boli vynaložené zbytočne. Žiaľ, viac než tri dekády zanedbané zábradlie spadlo skôr, ako sa stihol dokončiť potrebný posudok," skonštatovala Halašková.



Nevyhovujúci stav schodiska i zábradlia potvrdila aj tohtotýždňová obhliadka. Mestská časť by preto mala pristúpiť k zbúraniu schodiska, nahradiť by ho mala kovovým pozinkovaným schodiskom, ktoré už v minulosti osadila na niektorých iných terasách. Povolenie na búracie práce by chcela mestská časť získať čím skôr.



V Petržalke už vlani zaznamenali problémy na niektorých pochôdznych terasách, pri niektorých z nich došlo k zrúteniu oplotenia vrátane betónového. V daných prípadoch však terasy neboli v správe ani vo vlastníctve mestskej časti. Vlastníkov a správcov poškodených a nebezpečných terás preto vyzvala viackrát na nápravu, avšak neúspešne. Hoci sú podľa evidencie magistrátu i mestskej časti evidovaní ako vlastníci, toto vlastníctvo dlhodobo rozporujú.



"Realita je často taká, že na výzvy nereagujú a terasy nechávajú doslova napospas osudu. Mestská časť ani jej stavebný úrad nedokáže vlastníkov v aktuálnom legislatívnom rámci prinútiť k náprave," poznamenala Halašková s tým, že keď samospráva využije všetky zákonné postupy, skončí preukazovanie vlastníctva pravdepodobne na súde. Proces však môže trvať roky.



Mestská časť opätovne pripomína, že pokiaľ akýkoľvek majetok nachádzajúci sa v jej katastri (cesta, chodník, ihrisko či park) nemá oficiálneho vlastníka, vie samospráva pristúpiť k náprave iba v prípade havarijných a život ohrozujúcich stavov. Následne sa vie mestská časť pokúsiť získať daný objekt do svojho majetku. "Nie je to však prípad drvivej väčšiny spomínaných terás, ktoré podľa nás i ďalších úradov vlastníka majú, i keď to oni zväčša dlhodobo rozporujú," zdôraznila Halašková.