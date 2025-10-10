< sekcia Regióny
Na Javorníckej magistrále nad Čadcou otvorili rozhľadňu Briava
Rozhľadňa sa týči nad osadou Husárik vo výške 780 metrov nad morom.
Autor TASR
Čadca 10. októbra (TASR) - Spojenie tradičnej ľudovej architektúry s modernými prvkami predstavuje rozhľadňa Briava, ktorú tento týždeň slávnostne sprístupnili na Javorníckej magistrále v Čadci. Ako informovala čadčianska radnica na svojej webovej stránke, na približne tristotisícový projekt využili eurofondové prostriedky v rámci programu česko-slovenskej cezhraničnej spolupráce.
Rozhľadňa sa týči nad osadou Husárik vo výške 780 metrov nad morom. „Výstavba sa začala v októbri minulého roka. Celkové náklady presiahli 313.000 eur, pričom mesto Čadca prispelo takmer 25.000 eurami. Projekt bol spolufinancovaný z fondov Európskej únie v rámci Programu Interreg Slovenská republika - Česká republika a vznikol v úzkej spolupráci s českým partnerom město Valašské Meziříčí,“ priblížila radnica.
Autorom stavby je Stanislav Mikovčák, známy kysucký staviteľ a výtvarník, ktorého rukopis nesie množstvo výnimočných diel v regióne. „Jeho vízia spojila tradičné prvky kysuckej ľudovej architektúry s moderným výtvarným štýlom. Výsledkom je harmonická drevená veža, ktorá prirodzene zapadá do okolitej prírody a ponúka neopakovateľný zážitok pre každého návštevníka,“ dodala radnica.
