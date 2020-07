Na Jazere sa v Košiciach aplikuje prípravok na zníženie siníc

Košice 26. júla (TASR) – Proces zlepšovania kvality vody v rekreačnej lokalite Jazero v košickej mestskej časti Nad jazerom vstúpi v pondelok (27. 7.) do svojej záverečnej časti v tomto roku. Tento deň bude vody jazera brázdiť špeciálne plavidlo s aplikáciou biologického prípravku na zníženie množstva nežiaducich siníc. Informoval o tom košický magistrát.



Metóda bez použitia chémie, ktorú v Košiciach už šiesty rok aplikuje tím okolo profesora Blahoslava Maršálka z Masarykovej univerzity v Brne, je založená na vytvorení filtračnej vrstvy medzi vodnou hladinou a sedimentačnou vrstvou. Tá po aplikácii probiotických baktérií zabráni prístupu kyslíka k siniciam, ktoré potom odumrú bez toho, aby sa do vody uvoľnili nebezpečné toxíny. Voda je potom nielen čistejšia, ale aj vizuálne priezračnejšia.



Samotný proces sa uskutoční v pondelok od 6.00 h do 15.00 h. Odborníci budú vykonávať monitoring vody a neskôr aplikovať biologický prípravok Profi-baktérie. Nadviažu tak na aplikáciu prípravku PAX-LR, ktorú na rovnakom mieste realizovali 8. júla.



Z dôvodu bezpečnosti návštevníkov a pracovníkov, ktorí budú čistiť vodnú plochu, nebude možné počas pondelka na jazere chytať ryby ani plávať. Zdržiavať sa v priestoroch pláže a na brehu jazera bude povolené. Od utorka (28. 7.) už bude prevádzka vodnej plochy v štandardnom režime.



Cieľom je podľa primátora mesta Jaroslava Polačeka, aby sa Košičania mohli v tejto lokalite bezpečne kúpať a mohla slúžiť aj na tréningy vodných lyžiarov. "Keďže dovolenky v zahraničí sa tento rok výrazne obmedzili, na jazero sa chodí kúpať viac Košičanov a s avizovaným príchodom horúcich dní ich počty ešte stúpnu. Každému chceme zabezpečiť tie najlepšie podmienky na oddych a športové vyžitie. K tomu dopomôže aj každá takáto investícia do vyčistenia jazera. Veríme, že rovnako zodpovedne sa k jazeru budú správať aj všetci tí, ktorí tam majú svoje nehnuteľnosti alebo poskytujú rôzne služby, a pravidelne budú dávať vyprázdňovať svoje žumpy," uviedol.



Tohtoročné čistenie jazera stojí mesto takmer 60.000 eur, cena sa oproti minulému roku nezmenila. Po doterajších aplikáciách zmesi baktérií určených špeciálne pre povrchové vody sa za uplynulých päť rokov podarilo na tejto vodnej ploche znížiť množstvo usadenín približne o polovicu. Mesto v rámci opatrení na ďalšie zlepšenie kvality zvažuje podľa magistrátu viaceré technické riešenia, ktoré by pomohli zvýšiť prietok vody v jazere.