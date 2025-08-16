< sekcia Regióny
Na jazere Veľký Draždiak v sobotu súťažia domácky zhotovené plavidlá
Ocenený bude absolútny víťaz - hodnotí sa miera vlastnej výroby, kreativita, rýchlosť a prezentácia, ale aj ten najrýchlejší.
Bratislava 16. augusta (TASR) - Na jazere Veľký Draždiak budú v sobotu od 16.00 h súťažiť domácky zhotovené plavidlá. Informovali o tom Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP) na svojom webe. Športovo-zábavné podujatie s názvom Letná vlna fantázie je súčasťou programu Kultúrneho leta v Petržalke.
„Cieľom je vytvoriť čo najkreatívnejšie, najzábavnejšie a zároveň funkčné plavidlo, ktoré sa udrží na hladine jazera a zvládne krátku trasu na vode,“ priblížili organizátori. Registrácia vozidiel prebieha vopred cez formulár na stránke KZP alebo na mieste konania v deň podujatia.
Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci, dvojice alebo tímy - maximálne desať osôb. V každom tíme musí byť aspoň jedna osoba staršia ako 18 rokov, ktorá bude zodpovedná za tím počas účasti na súťaži. Ocenený bude absolútny víťaz - hodnotí sa miera vlastnej výroby, kreativita, rýchlosť a prezentácia, ale aj ten najrýchlejší. Odovzdá sa rovnako aj cena sympatie.
Pre návštevníkov je okrem súťaže pripravený aj hudobný program či rôzne atrakcie. Z hudobných hostí sa večer prestavia interpreti ako skupina Le Payaco či hudobník Ventolin.
