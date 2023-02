Na Jelšavský starý hrad by mohol viesť Leustachov náučný chodník

Jelšava 21. februára (TASR) - Na Jelšavský starý hrad v okrese Revúca by mohol v budúcnosti viesť nový náučný chodník. Ten by okrem histórie mesta a zrúcaniny hradu návštevníkom predstavil aj osobnosť jeho niekdajšieho majiteľa Leustacha z Jelšavy. Pre TASR to uviedol primátor mesta Milan Kolesár.



Jelšavský starý hrad sa nachádza v lesoch približne dva kilometre západne od mesta Jelšava a podľa primátora je známy najmä obyvateľom regiónu. S cieľom lepšie sprístupniť hrad verejnosti sa tam už pred niekoľkými rokmi konala brigáda za účasti desiatok dobrovoľníkov. "Oslobodilo sa torzo architektúry bývalého hradu od náletových drevín, vyčistil sa prvý chodník a urobili sa prístupy, aby sa sem návštevníci mohli dostať," priblížil Kolesár.



Na Jelšavský starý hrad vedie z Jelšavy miestna turistická trasa, samospráva by z nej v budúcnosti rada urobila náučný chodník. Návštevníkom by približoval históriu mesta, prírodné lokality na trase k hradu i osobnosť jeho najvýznamnejšieho majiteľa. "Hrad patril Leustachovi z Jelšavy. Bol uhorským palatínom, ktorý pôsobil nielen na tomto území, ale až po územie dnešného Rumunska," doplnil primátor s tým, že Leustach patrí k najvýznamnejším historickým osobnostiam mesta.



Na vypracovanie projektovej dokumentácie na Leustachov náučný chodník získalo mesto vďaka iniciatíve Catching-up Regions vyše 22.000 eur. Na samotnú výstavbu chodníka sa chce samospráva v budúcnosti uchádzať o ďalšie externé zdroje.



Prvá písomná zmienka o Jelšavskom starom hrade pochádza z prvej polovice 15. storočia. Jeho dodnes viditeľný pôdorys je tvorený štvorhranom s dĺžkou 57 metrov a šírkou 15 až 20 metrov. Do dnešných čias sa zachovali len zvyšky opevnenia, hranolovej veže, paláca a niekoľkých ďalších hradných objektov.