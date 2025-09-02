< sekcia Regióny
Na jeseň by sa mohla začať obnova priestorov Linčianskej v Trnave
Vzhľadom na finančnú náročnosť projektu je jeho realizácia rozdelená na dve fázy.
Autor TASR
Trnava 2. septembra (TASR) - Na jeseň by sa mohla začať obnova verejných priestorov obytného súboru Generála Goliana na trnavskom sídlisku Linčianska. Ako priblížil primátor Trnavy Peter Bročka na utorkovej tlačovej konferencii, zmluva so zhotoviteľom aktuálne podlieha kontrole Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„My veľmi dúfame, že do mesiaca bude proces skontrolovaný a v priebehu októbra by sa v ideálnom prípade spustili práce priamo v teréne,“ povedal primátor. Stavebné práce v hodnote 10,75 milióna eur s DPH by mala realizovať spoločnosť Dynamik Construction. V častiach dodávky a montáže herných prvkov, mobiliára a zhotovenia a montáže kamenárskeho diela sa verejné obstarávanie opakuje.
Primátor Trnavy už skôr poukázal na to, že ide o najväčšiu a najzložitejšiu investičnú akciu mesta z pohľadu výšky investovaných prostriedkov, komplikovanosti využitia jednotlivých eurofondových zdrojov, aj pokiaľ ide o proces prípravy samotného verejného obstarávania. Mesto pri tomto projekte využije primárne externé zdroje, ktoré budú kombinované z viacerých výziev na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
Vzhľadom na finančnú náročnosť projektu je jeho realizácia rozdelená na dve fázy. Prvá zahŕňa územie od Bratislavskej ulice po centrálnu časť sídliska, druhá zvyšok. Samospráva si od komplexnej revitalizácie verejných priestorov deviatich vnútroblokov i centrálnej zóny sídliska Linčianska s rozlohou 115.000 štvorcových metrov sľubuje vytvorenie kvalitného krajinársko-architektonického riešenia vrátane tzv. zelených opatrení na zmiernenie vplyvov zmeny klímy.
„My veľmi dúfame, že do mesiaca bude proces skontrolovaný a v priebehu októbra by sa v ideálnom prípade spustili práce priamo v teréne,“ povedal primátor. Stavebné práce v hodnote 10,75 milióna eur s DPH by mala realizovať spoločnosť Dynamik Construction. V častiach dodávky a montáže herných prvkov, mobiliára a zhotovenia a montáže kamenárskeho diela sa verejné obstarávanie opakuje.
Primátor Trnavy už skôr poukázal na to, že ide o najväčšiu a najzložitejšiu investičnú akciu mesta z pohľadu výšky investovaných prostriedkov, komplikovanosti využitia jednotlivých eurofondových zdrojov, aj pokiaľ ide o proces prípravy samotného verejného obstarávania. Mesto pri tomto projekte využije primárne externé zdroje, ktoré budú kombinované z viacerých výziev na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
Vzhľadom na finančnú náročnosť projektu je jeho realizácia rozdelená na dve fázy. Prvá zahŕňa územie od Bratislavskej ulice po centrálnu časť sídliska, druhá zvyšok. Samospráva si od komplexnej revitalizácie verejných priestorov deviatich vnútroblokov i centrálnej zóny sídliska Linčianska s rozlohou 115.000 štvorcových metrov sľubuje vytvorenie kvalitného krajinársko-architektonického riešenia vrátane tzv. zelených opatrení na zmiernenie vplyvov zmeny klímy.