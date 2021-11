Lekárka upozorňuje: Na jeseň sa u seniorov zvyšuje riziko chrípky

Bánovce nad Bebravou 15. novembra (TASR) - Jesenné mesiace, keď dochádza k náhlej zmene počasia, zvyšujú u seniorov riziko chrípky alebo bakteriálneho zápalu pľúc. Tieto ochorenia môžu byť pre nich nebezpečné. Účinnou prevenciou proti chrípke je očkovanie, pripomenula v pondelok lekárka oddelenia dlhodobo chorých nemocnice v Bánovciach nad Bebravou Miriama Šatalová.



"Medzi najčastejšie príčiny hospitalizácií patria infekcie dolných dýchacích ciest, sú piatou najčastejšou príčinou smrti na Slovensku,“ uviedla Šatalová.



Priebeh aj ťažkých infekčných ochorení je podľa nej často klinicky výrazne zmenený, pacient nereaguje na infekciu horúčkou, prítomný je len celkový ťažký stav, apatia, objavuje sa rýchlo nastupujúca porucha vedomia až bezvedomie. "Chrípka je vysoko nákazlivé respiračné ochorenie. Lieči sa zvyčajne symptomaticky a pokojom na lôžku, ale u seniorov sa z nej môže vyvinúť aj ťažké akútne respiračné ochorenie s nutnosťou hospitalizácie v nemocnici," upozornila.



K preventívnym opatreniam podľa odborníčky patrí zvyšovanie celkovej odolnosti organizmu otužovaním, pravidelným cvičením, pobytom na čerstvom vzduchu, častým vetraním, zvýšeným príjmom vitamínov a minerálov. "V chrípkovom období je potrebné obmedziť návštevu hromadných podujatí. Účinnou prevenciou je očkovanie proti chrípke, ktoré by seniori mali absolvovať každoročne pred začiatkom chrípkovej sezóny. Najvhodnejším obdobím je začiatok jesene, teda september a október. Ochranný účinok vakcíny nastupuje približne dva týždne po očkovaní," vysvetlila Šatalová.



Očkovanie proti chrípke má byť podľa nej v prvom rade zamerané na ľudí, u ktorých je vysoké riziko vzniku komplikácií, ďalej u osôb s chronickým ochorením, so zníženou obranyschopnosťou, ako aj u seniorov nad 65 rokov. Dôležité je aj pre zdravotníckych pracovníkov, ďalšou ohrozenou skupinou sú osoby žijúce v kolektívnych zariadeniach, ako sú domovy dôchodcov či sociálne ústavy. "Očkovanie proti chrípke sa odporúča aj deťom od šiestich mesiacov do troch rokov, pretože aj v tejto vekovej skupine môže mať chrípka ťažký priebeh a môže byť spojená s vysokým podielom komplikácií," dodala lekárka.