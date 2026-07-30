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Na jeseň začnú s komplexnou rekonštrukciou mosta ponad Šúrsky kanál
Na jeseň sa predpokladá demontáž vodárenských zariadení.
Autor TASR
Bratislava 30. júla (TASR) - Most cez Šúrsky kanál a cyklotrasu Jurava medzi bratislavskými Vajnorami a Čiernou Vodou prejde kompletnou prestavbou. Prípravné práce sa začnú na jeseň, k úplnej uzávere mosta by malo dôjsť na začiatku novembra. Informoval o tom Bratislavský samosprávny kraj (BSK).
„Hoci ide formálne o cestu III. triedy, v skutočnosti plní funkciu významného dopravného privádzača. Intenzita dopravy je tu podľa posledných meraní vyše 13.000 vozidiel denne,“ upozornil na význam mosta predseda BSK Juraj Droba. Miere zaťaženia zodpovedá podľa jeho slov i súčasný stav, ktorý si vyžaduje nevyhnutnú obnovu. „Diagnostika ukazuje poškodenú vozovku a rímsy, hĺbkovú koróziu zábradlí a ložísk, trhliny, odpadávajúci betón aj odkrytú a skorodovanú výstuž nosných prvkov,“ priblížil.
Vzhľadom na mieru poškodenia bude mať obnova formát komplexnej rekonštrukcie, v rámci ktorej sa odstráni celý mostný zvršok aj súčasná nosná konštrukcia vrátane vozovky, ríms, zábradlí, ložísk, mostných záverov, krídel a prechodových dosiek. Zachovávať a sanovať sa budú len využiteľné časti existujúcich pilierov a opôr.
„Nový most bude tvoriť spojitá monolitická železobetónová doska, celková dĺžka bude takmer 43 metrov, pričom nosná konštrukcia bude dlhá vyše 35 metrov. Vozovka medzi zvodidlami sa rozšíri zo súčasných približne šiestich na 7,5 metra,“ informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman. „Súčasťou stavby budú aj nové mostné rímsy či služobné chodníky po oboch stranách, nové oceľové zvodidlá, ložiská a mostné závery i nová hydroizolácia. Súčasťou rekonštrukcie bude i odvodnenie a úprava prístupových úsekov cesty,“ dodala.
Na jeseň sa predpokladá demontáž vodárenských zariadení. Následne budú plynule pokračovať tie búracie a prípravné práce, ktoré možno vykonať ešte bez úplného zastavenia premávky. K úplnej uzávere mosta by malo dôjsť začiatkom novembra. „Presný termín bude závisieť od postupu prác, povoľovacích procesov a koordinácie organizácie dopravy,“ dodala hovorkyňa.
„Hoci ide formálne o cestu III. triedy, v skutočnosti plní funkciu významného dopravného privádzača. Intenzita dopravy je tu podľa posledných meraní vyše 13.000 vozidiel denne,“ upozornil na význam mosta predseda BSK Juraj Droba. Miere zaťaženia zodpovedá podľa jeho slov i súčasný stav, ktorý si vyžaduje nevyhnutnú obnovu. „Diagnostika ukazuje poškodenú vozovku a rímsy, hĺbkovú koróziu zábradlí a ložísk, trhliny, odpadávajúci betón aj odkrytú a skorodovanú výstuž nosných prvkov,“ priblížil.
Vzhľadom na mieru poškodenia bude mať obnova formát komplexnej rekonštrukcie, v rámci ktorej sa odstráni celý mostný zvršok aj súčasná nosná konštrukcia vrátane vozovky, ríms, zábradlí, ložísk, mostných záverov, krídel a prechodových dosiek. Zachovávať a sanovať sa budú len využiteľné časti existujúcich pilierov a opôr.
„Nový most bude tvoriť spojitá monolitická železobetónová doska, celková dĺžka bude takmer 43 metrov, pričom nosná konštrukcia bude dlhá vyše 35 metrov. Vozovka medzi zvodidlami sa rozšíri zo súčasných približne šiestich na 7,5 metra,“ informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman. „Súčasťou stavby budú aj nové mostné rímsy či služobné chodníky po oboch stranách, nové oceľové zvodidlá, ložiská a mostné závery i nová hydroizolácia. Súčasťou rekonštrukcie bude i odvodnenie a úprava prístupových úsekov cesty,“ dodala.
Na jeseň sa predpokladá demontáž vodárenských zariadení. Následne budú plynule pokračovať tie búracie a prípravné práce, ktoré možno vykonať ešte bez úplného zastavenia premávky. K úplnej uzávere mosta by malo dôjsť začiatkom novembra. „Presný termín bude závisieť od postupu prác, povoľovacích procesov a koordinácie organizácie dopravy,“ dodala hovorkyňa.