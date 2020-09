Na jesenné upratovanie bude v Prešove k dispozícii 100 kontajnerov

Prešov 17. septembra (TASR) – Celkovo 100 veľkoobjemových kontajnerov pristavia Technické služby mesta Prešov (TSmP) vo vybraných lokalitách Prešova. Vo štvrtok sa začína jesenné upratovanie, ktoré potrvá do utorka (13. 10.).



Kontajnery sú určené na zber objemného odpadu z domácností a verejných priestranstiev, ako napríklad nábytok, koberce, matrace, vyradená sanita. Ako upozornila Ingrid Mihaľová z oddelenia obchodnej stratégie a legislatívy TSmP, do kontajnerov sa nemá vkladať biologicky rozložiteľný odpad – konáre, tráva, lístie, popadané ovocie či zvyšky zeleniny. "Tento odpad môžu obyvatelia položiť vedľa kontajnera alebo doviezť na naše zberné dvory," vysvetlila Mihaľová.



Špeciálnu kategóriu podľa jej slov predstavuje nebezpečný odpad, medzi ktorý patria akumulátory, autobatérie, žiarivky či obaly z farieb. Ten treba odviezť priamo na zberný dvor. "Do kontajnerov nepatrí ani elektroodpad. Prosíme obyvateľov, aby využili našu novú službu, bezplatný zber elektroodpadu priamo z domácností. Prvý takýto zber sa v Prešove uskutoční už 26. septembra," pripomenula Mihaľová.



Harmonogram jesenného upratovania je rozdelený na štyri cykly. Ten prvý sa začína vo štvrtok v lokalitách Šidlovec, Dúbrava, Rúrky, Vydumanec-Cemjata a Sídlisko II. O týždeň neskôr, 24. septembra, budú kontajnery rozmiestnené v meste a jeho širšom centre. V tretej etape, od 1. októbra, budú kontajnery k dispozícii v Nižnej Šebastovej, na sídlisku Šváby a Solivare. V poslednom cykle, od 8. októbra, nájdu kontajnery obyvatelia v lokalitách Sídlisko III, sídlisko Sekčov a Šváby.



Pred rokom ľudia podľa Mihaľovej do kontajnerov priniesli viac ako 318 ton objemného odpadu a 17,4 tony konárov. Na jar TSmP napočítali takmer 328 ton odpadu a 15,5 tony konárov. Podobné čísla očakávajú Technické služby aj pri tomto upratovaní.



Okrem veľkoobjemových kontajnerov a zberu elektroopadu priamo z domácností môžu občania počas celého roka odpad uložiť na dvoch zberných dvoroch, konkrétne na Bajkalskej alebo Jesennej ulici.