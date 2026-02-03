Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. február 2026Meniny má Blažej
< sekcia Regióny

Na Jesseniovej lekárskej fakulte bol deň otvorených dverí

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Súčasťou programu DOD bolo predstavenie fakulty a jednotlivých študijných programov, systému prijímacieho konania a organizácie štúdia.

Autor TASR
Martin 3. februára (TASR) - Deň otvorených dverí (DOD) na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine sa tešil v pondelok (2. 2.) záujmu množstva stredoškolákov. Ako informovala PR manažérka JLF UK Zuzana Marčeková, zaregistrovaných bolo vyše 700 účastníkov.

Súčasťou programu DOD bolo predstavenie fakulty a jednotlivých študijných programov, systému prijímacieho konania a organizácie štúdia. „Záujemcovia mohli navštíviť učebne a laboratóriá teoretických a predklinických ústavov, priestory pre nelekárske študijné programy, akademickú knižnicu a simulačné centrum, kde si mohli vyskúšať prácu s najmodernejšími simulátormi,“ uviedla Marčeková.

Účastníci DOD si prezreli aj priestory internátu a záujemcovia o štúdium zubného lekárstva navštívili výučbové priestory v Univerzitnej nemocnici Martin. „Život na fakulte, mimoškolské aktivity aj Martinský klub medikov predstavili priamo zástupcovia našich študentov, ktorí účastníkov počas celého DOD sprevádzali,“ poznamenala Marčeková.

Doplnila, že do akademického roka 2026/2027 plánuje JLF UK prijať 150 študentov do programu všeobecné lekárstvo, 12 študentov do programu zubné lekárstvo, 70 študentov do programu ošetrovateľstvo a po 20 študentov do programov verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia.
.

Neprehliadnite

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel

Zraz hokejistov pred ZOH26 bez Hlavaja, Gernáta a Ružičku, cieľ Top8

KYSEĽ: Univerzitný hokej chceme zlepšovať, Česi sú Amerikou v prášku

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov