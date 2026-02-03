< sekcia Regióny
Na Jesseniovej lekárskej fakulte bol deň otvorených dverí
Súčasťou programu DOD bolo predstavenie fakulty a jednotlivých študijných programov, systému prijímacieho konania a organizácie štúdia.
Autor TASR
Martin 3. februára (TASR) - Deň otvorených dverí (DOD) na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine sa tešil v pondelok (2. 2.) záujmu množstva stredoškolákov. Ako informovala PR manažérka JLF UK Zuzana Marčeková, zaregistrovaných bolo vyše 700 účastníkov.
Súčasťou programu DOD bolo predstavenie fakulty a jednotlivých študijných programov, systému prijímacieho konania a organizácie štúdia. „Záujemcovia mohli navštíviť učebne a laboratóriá teoretických a predklinických ústavov, priestory pre nelekárske študijné programy, akademickú knižnicu a simulačné centrum, kde si mohli vyskúšať prácu s najmodernejšími simulátormi,“ uviedla Marčeková.
Účastníci DOD si prezreli aj priestory internátu a záujemcovia o štúdium zubného lekárstva navštívili výučbové priestory v Univerzitnej nemocnici Martin. „Život na fakulte, mimoškolské aktivity aj Martinský klub medikov predstavili priamo zástupcovia našich študentov, ktorí účastníkov počas celého DOD sprevádzali,“ poznamenala Marčeková.
Doplnila, že do akademického roka 2026/2027 plánuje JLF UK prijať 150 študentov do programu všeobecné lekárstvo, 12 študentov do programu zubné lekárstvo, 70 študentov do programu ošetrovateľstvo a po 20 študentov do programov verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia.
