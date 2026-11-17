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Na JIS chirurgickej kliniky v Ružinove sa vyskytla žltačka typu A
UNB zabezpečila ohniskovú dezinfekciu izieb a všetkých priestorov na príslušnej klinike vrátane toaliet a spŕch.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) IV. chirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) v Nemocnici Ružinov sa vyskytla vírusová hepatitída typu A. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava preto nariadil zamestnancom a hospitalizovaným pacientom na tomto pracovisku povinný lekársky dohľad a očkovanie proti ochoreniu. Vyplýva to z vyhlášky zverejnenej vo Vestníku vlády SR 16. novembra. Nemocnica zároveň prijala viaceré protiepidemické opatrenia. TASR o nich informovala hovorkyňa UNB Eva Kliská.
Podľa vyhlášky sú zamestnanci a hospitalizovaní pacienti na dotknutom pracovisku povinní podrobiť sa lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára najneskôr do 72 hodín od posledného kontaktu s osobou, ktorá ochorela na hepatitídu typu A alebo je podozrivá z tohto ochorenia. Lekársky dohľad zahŕňa biochemické a sérologické vyšetrenie na prítomnosť markerov ochorenia a priebežné klinické anamnestické vyšetrenia v sedem- až desaťdňových intervaloch počas 50 dní od posledného kontaktu s osobou, ktorá ochorela. Vyhláška zároveň nariaďuje očkovanie proti hepatitíde typu A podľa pokynov ošetrujúceho lekára, najneskôr do 14 dní od posledného kontaktu s osobou, ktorá ochorela.
„Postupovali sme štandardne tak ako vždy pri výskyte infekcie,“ uviedla Kliská. Nemocnica podľa jej slov bezodkladne kontaktovala oddelenie epidemiológie RÚVZ, s ktorým priebežne komunikuje o príslušných opatreniach. Tie bolo potrebné prijať na úrovni nemocnice aj zo strany regionálneho úradu.
UNB zabezpečila ohniskovú dezinfekciu izieb a všetkých priestorov na príslušnej klinike vrátane toaliet a spŕch. Zároveň zvýšila frekvenciu upratovania a dezinfekcie s použitím plne virucídnych prípravkov. Dôraz kladie aj na prísne dodržiavanie hygieny rúk a používanie dezinfekčných prípravkov na báze etanolu.
Súčasťou prijatých opatrení je tiež monitorovanie zdravotného stavu personálu z hľadiska možného výskytu príznakov ochorenia. Nemocnica vypracovala zoznam osôb, ktoré prišli do kontaktu s hospitalizovanou osobou, a zaslala ho RÚVZ.
Podľa vyhlášky sú zamestnanci a hospitalizovaní pacienti na dotknutom pracovisku povinní podrobiť sa lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára najneskôr do 72 hodín od posledného kontaktu s osobou, ktorá ochorela na hepatitídu typu A alebo je podozrivá z tohto ochorenia. Lekársky dohľad zahŕňa biochemické a sérologické vyšetrenie na prítomnosť markerov ochorenia a priebežné klinické anamnestické vyšetrenia v sedem- až desaťdňových intervaloch počas 50 dní od posledného kontaktu s osobou, ktorá ochorela. Vyhláška zároveň nariaďuje očkovanie proti hepatitíde typu A podľa pokynov ošetrujúceho lekára, najneskôr do 14 dní od posledného kontaktu s osobou, ktorá ochorela.
„Postupovali sme štandardne tak ako vždy pri výskyte infekcie,“ uviedla Kliská. Nemocnica podľa jej slov bezodkladne kontaktovala oddelenie epidemiológie RÚVZ, s ktorým priebežne komunikuje o príslušných opatreniach. Tie bolo potrebné prijať na úrovni nemocnice aj zo strany regionálneho úradu.
UNB zabezpečila ohniskovú dezinfekciu izieb a všetkých priestorov na príslušnej klinike vrátane toaliet a spŕch. Zároveň zvýšila frekvenciu upratovania a dezinfekcie s použitím plne virucídnych prípravkov. Dôraz kladie aj na prísne dodržiavanie hygieny rúk a používanie dezinfekčných prípravkov na báze etanolu.
Súčasťou prijatých opatrení je tiež monitorovanie zdravotného stavu personálu z hľadiska možného výskytu príznakov ochorenia. Nemocnica vypracovala zoznam osôb, ktoré prišli do kontaktu s hospitalizovanou osobou, a zaslala ho RÚVZ.