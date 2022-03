Na juhu Malých Levár plánujú výstavbu súboru 79 rodinných domov

Bratislava/Malé Leváre 28. marca (TASR) – V blízkosti južného okraja obce Malé Leváre v okrese Malacky má vyrásť obytné hniezdo tvorené 79 parcelami, určenými na individuálnu výstavbu rodinných domov. Vyplýva to zo zámeru, ktorý investor predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Predmetné územie sa nachádza mimo zastavaného územia obce, v blízkosti rekreačnej oblasti Rudava a v dochádzkovej vzdialenosti od obce Malé Leváre. "Očakáva sa, že časť rodinných domov bude slúžiť na rekreáciu a na sezónne bývanie počas letných mesiacov," uvádzajú predkladatelia zámeru. Rozloha jednotlivých parciel bude približne 600 štvorcových metrov.



Odhadovaná cena výstavby je 2.000.000 eur, jej predpokladaná dĺžka je v rozmedzí do dvoch do piatich rokov od získania stavebného povolenia.