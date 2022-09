Na Južnej triede v Košiciach obnovia chodník pre chodcov a cyklistov

Košice 1. septembra (TASR) – V Košiciach na Južnej triede zrekonštruujú chodník pre chodcov a cyklistov. Stavebné práce bude mať na starosti košická spoločnosť Astex, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní spomedzi piatich záujemcov. "Ich ponúknutá cena vo výške 242.247 eur bola o 31 percent nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky," informoval magistrát mesta.



Časť chodníka na pravej strane Južnej triedy od križovatky s Rastislavovou po miestny hotel v dĺžke 800 metrov sa začala rekonštruovať na jeseň minulého roka. Po odstúpení pôvodného zhotoviteľa na jar vyhlásilo mesto nové verejné obstarávanie na dokončenie zhruba kilometrového úseku v smere k Mostu VSS a 1,8 kilometra chodníka na opačnej strane od tohto mosta k výrobnej prevádzke Ryba.



"Rekonštrukčné práce budú podľa zmluvy trvať najviac päť mesiacov a vyžiadajú si čiastočné uzávery chodníka na Južnej triede. Tá bude na danom úseku vyznačená prenosným dopravným značením, chodci a cyklisti budú môcť v tom čase využiť chodník na opačnej strane Južnej triedy," uviedol magistrát.



Stavbári počas rekonštrukcie opravia kryt chodníka pre chodcov a cyklistov, v miestach s narušeným podložím je navrhnutá jeho výmena. V priestore vjazdov do dvorov, respektíve priechodov sa vykoná bezbariérová úprava pre osoby so zdravotným postihnutím vrátane doplnenia prvkov pre nevidiacich. Výrazne sa podľa mesta zlepšia aj podmienky na prejazd cyklistov. Zároveň celú trasu doplnia o vodorovné a zvislé dopravné značenie.



Tento rok je v pláne aj druhá fáza výstavby cyklochodníka na Popradskej ulici spájajúceho mestské časti Západ a Sídlisko KVP, rekonštrukcia chodníka pre nemotorovú dopravu na sídlisko Dargovských hrdinov po pravej strane Hlinkovej ulice, ako aj úsek od minerálneho prameňa na Gajdovke k tenisovým kurtom na Aničke. "Na jeseň by sa malo z eurofondov začať aj s výstavbou cyklistickej cestičky na Sídlisku KVP od Ulice Jana Pavla II. na Popradskú ulicu v dĺžke 1,68 kilometra a s úvodnou fázou cyklistickej cestičky Moskovská trieda – Toryská – Štúrova, ktorá po dokončení rozšíri sieť cyklotrás v Košiciach o 5,3 kilometra," oznámilo mesto.