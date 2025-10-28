< sekcia Regióny
Na Kalamárke nad Detvou pribudol prístrešok pre ľudí a bicykle
Nachádza sa v ňom aj nabíjačka pre elektrobicykle a turistická mapa.
Autor TASR
Detva 28. októbra (TASR) - Na Kalamárke nad Detvou pribudol prístrešok pre návštevníkov a cyklistov. Nachádza sa v ňom aj nabíjačka pre elektrobicykle a turistická mapa. Počas otvorenia o tom v utorok informoval primátor mesta Detva Branislav Baran.
Priestor, ktorý je súčasťou chránenej krajinnej oblasti, bude slúžiť ako útočisko napríklad pred dažďom. Rovnako však aj ako zázemie pre cyklistov, ktorí prechádzajú okolo. Altánok vybavili solárnymi panelmi umiestnenými na streche prístrešku. Projekt pri horárni blízko parkoviska je súčasťou budovania infraštruktúry cestovného ruchu na Podpoľaní. Postavili ho na mestskom pozemku. Cena diela bola približne 45.000 eur. Projekt podporili dotácia z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Novohrad a Podpoľanie a mesto.
Primátor dodal, že v budúcnosti by mali na Kalamárke pribudnúť toalety. „Chceme sa stretnúť a dohodnúť so zástupcami skalolezeckej obce i urbárskej spoločnosti, pretože už nebudú na pozemku mesta,“ poznamenal. Rozhodnúť ďalej podľa neho musia aj o tom, kam ich umiestnia a kto ich bude prevádzkovať.
Ako ďalej uviedol, prípadné letné stanovanie v chránenom území Kalamárka by malo byť na ploche pri ohnisku, ostatné miesta na to nie sú určené. „Je to však vždy na vlastnú zodpovednosť, keďže je to miesto s vysokým výskytom medveďa hnedého,“ zdôraznil.
Mesto vlani obnovilo cestu cez časť Chrapková. Ide o alternatívu a obchádzku pre panelovú cestu, ktorá vedie k horárni i k skalám na lezenie. „Ľudia tam bývajú a aj hospodária, aby sa mali ako dostať k svojim príbytkom,“ spomenul. Slúžiť bude aj ako obchádzka v prípade obnovy panelovej cesty.
Prírodná a turistická lokalita Kalamárka je jednou z najvýznamnejších prírodných lokalít na Podpoľaní. „To, čo v tejto lokalite ľudí očarí, je extrémne členitý reliéf, ktorý má za sebou už dlhú horolezeckú tradíciu,“ povedal riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.
Priestor, ktorý je súčasťou chránenej krajinnej oblasti, bude slúžiť ako útočisko napríklad pred dažďom. Rovnako však aj ako zázemie pre cyklistov, ktorí prechádzajú okolo. Altánok vybavili solárnymi panelmi umiestnenými na streche prístrešku. Projekt pri horárni blízko parkoviska je súčasťou budovania infraštruktúry cestovného ruchu na Podpoľaní. Postavili ho na mestskom pozemku. Cena diela bola približne 45.000 eur. Projekt podporili dotácia z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Novohrad a Podpoľanie a mesto.
Primátor dodal, že v budúcnosti by mali na Kalamárke pribudnúť toalety. „Chceme sa stretnúť a dohodnúť so zástupcami skalolezeckej obce i urbárskej spoločnosti, pretože už nebudú na pozemku mesta,“ poznamenal. Rozhodnúť ďalej podľa neho musia aj o tom, kam ich umiestnia a kto ich bude prevádzkovať.
Ako ďalej uviedol, prípadné letné stanovanie v chránenom území Kalamárka by malo byť na ploche pri ohnisku, ostatné miesta na to nie sú určené. „Je to však vždy na vlastnú zodpovednosť, keďže je to miesto s vysokým výskytom medveďa hnedého,“ zdôraznil.
Mesto vlani obnovilo cestu cez časť Chrapková. Ide o alternatívu a obchádzku pre panelovú cestu, ktorá vedie k horárni i k skalám na lezenie. „Ľudia tam bývajú a aj hospodária, aby sa mali ako dostať k svojim príbytkom,“ spomenul. Slúžiť bude aj ako obchádzka v prípade obnovy panelovej cesty.
Prírodná a turistická lokalita Kalamárka je jednou z najvýznamnejších prírodných lokalít na Podpoľaní. „To, čo v tejto lokalite ľudí očarí, je extrémne členitý reliéf, ktorý má za sebou už dlhú horolezeckú tradíciu,“ povedal riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.