Na Kalamárke nad Detvou vybudujú prístrešok pre ľudí i bicykle

Detva 10. apríla (TASR) - Mesto Detva vybuduje prístrešok pre turistov na Kalamárke, ktorá je súčasťou prírodnej chránenej oblasti. Pribudne v ňom aj nabíjačka pre elektrobicykle. TASR o tom informovala prednostka Mestského úradu v Detve Viera Trokšiar Bystrianska s tým, že pribudnúť by mal v tohtoročnej letnej sezóne.



Projekt pri horárni blízko parkoviska bude súčasťou budovania infraštruktúry cestovného ruchu na Podpoľaní. Postavia ho na mestskom pozemku. „Rozpočet diela je stanovený na 43.000 eur, predpokladáme však, že konečná vysúťažená suma bude nižšia,“ objasnil hovorca Detvy Milan Suja. Dodal, že projekt čiastočne podporí aj dotácia z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Novohrad a Podpoľanie. Zmluva je podľa neho v štádiu prípravy. „Prístrešok bude vybavený solárnymi panelmi umiestnenými na streche prístrešku,“ podotkol.



Priestor by mal slúžiť ako útočisko pre ľudí napríklad pred dažďom alebo iným nepriaznivým počasím. Rovnako to bude aj zázemie pre cyklistov, ktorí prechádzajú okolo. Primátor Branislav Baran pripomenul, že prípadné letné stanovanie v chránenom území Kalamárka by podľa neho malo byť na ploche pri ohnisku, ostatné miesta na to nie sú určené. "Je to však vždy na vlastnú zodpovednosť, keďže je to miesto s vysokým výskytom medveďa hnedého," zdôraznil.



Mesto vlani obnovilo cestu cez časť Chrapková. Je to alternatíva a obchádzka pre panelovú cestu, ktorá vedie k horárni i ku skalám na lezenie. "Ľudia tam bývajú a aj hospodária, aby sa mali ako dostať k svojim príbytkom," spomenul. Slúžiť bude aj ako obchádzka v prípade obnovy panelovej cesty.



Prírodná a turistická lokalita Kalamárka je jednou z najvýznamnejších prírodných lokalít na Podpoľaní. "To, čo v tejto lokalite ľudí očarí, je extrémne členitý reliéf, ktorý má za sebou už dlhú horolezeckú tradíciu," poznamenal riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.