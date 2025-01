Na Kaľamárke plánujú vybudovať prístrešok pre ľudí i pre bicykle

Detva 4. januára (TASR) - Mesto Detva plánuje vybudovať prístrešok pre turistov na Kaľamárke, ktorá je súčasťou prírodnej chránenej oblasti. Pribudne aj nabíjačka pre elektrobicykle. TASR o tom informoval primátor Branislav Baran s tým, že pre získanie financií na tento projekt sa zapojili do výzvy.



Dodal, že prístrešok by mal slúžiť ako útočisko pre ľudí napríklad pred dažďom alebo iným nepriaznivým počasím. Rovnako chcú zabezpečiť zázemie pre cyklistov, ktorí prechádzajú okolo. Podľa primátora by mal byť altánok pri horárni. "Sú dve možnosti. Buď to bude napájané zo solárnych panelov alebo z elektrického stĺpu oproti horárni," objasnil. Ako ďalej uviedol, riešiť treba aj toalety, keďže toto miesto vyhľadáva čoraz viac turistov i rodín s deťmi. V súčasnosti sa totiž na Kaľamárke žiadne nenachádzajú.



Mesto vlani obnovilo cestu cez časť Chrapková. Je to alternatíva a obchádzka pre panelovú cestu, ktorá vedie k horárni i ku skalám na lezenie. "Ľudia tam bývajú a aj hospodária, aby sa mali ako dostať k svojim príbytkom," spomenul. Slúžiť bude aj ako obchádzka v prípade obnovy panelovej cesty. Tú však momentálne samospráva neplánuje obnoviť. Primátor povedal, že dôležitejšie je v súčasnosti prepojenie Priemyselnej a Bottovej ulice v Detve. "V prípade, že sa budú opravovať mosty, napríklad ponad potok Detvianka, aby bola alternatívna trasa a obyvatelia sa mali ako dostať do starej Detvy," zdôraznil.



Prípadné stanovanie v chránenom území Kaľamárka by podľa neho malo byť na ploche pri ohnisku, ostatné miesta na to nie sú určené. "Je to však vždy na vlastnú zodpovednosť, keďže je to miesto s vysokým výskytom medveďa hnedého," uzavrel.



Prírodná a turistická lokalita Kaľamárka je jednou z najvýznamnejších prírodných lokalít na Podpoľaní. "To, čo v tejto lokalite ľudí očarí, je extrémne členitý reliéf, ktorý má za sebou už dlhú horolezeckú tradíciu," poznamenal riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.