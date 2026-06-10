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Na kalvárii v Banskej Štiavnici sa uskutoční Púť IT-čkárov
Ďurdík priblížil, že púť IT-čkárov organizujú na kalvárii po prvýkrát, pričom ambíciou je v jej organizácii aj pokračovať.
Autor TASR
Banská Štiavnica 10. júna (TASR) - Hlboký duchovný program, výstavu, svätú omšu, ale aj agapé sľubujú organizátori Púte IT-čkárov, ktorá sa s podtitulom Log-in do ticha uskutoční v nedeľu 14. júna na banskoštiavnickej kalvárii. Ako priblížil dekan Norbert Ďurdík z Farnosti Banská Štiavnica, pútnikov bude sprevádzať odkaz Carla Acutisa a jeho známe heslo: „Buď originál, nie copy-paste.“
Ďurdík priblížil, že púť IT-čkárov organizujú na kalvárii po prvýkrát, pričom ambíciou je v jej organizácii aj pokračovať. Podujatie chystajú v spolupráci so Strednou odbornou školou sv. Františka Assiského - odbor programátor a pod záštitou Biskupstva Banská Bystrica.
Podujatie začne podľa jeho slov o 9.00 h koncertom Dominiky Gurbaľovej, nasledovať bude o 10.00 h svätá omša, ktorú odslúži kapucín Ján Macej. Po nej sa uskutoční diskusia s pátrom Petrom a agapé. Pripravená je aj výstava eucharistických zázrakov.
Ďurdík priblížil, že púť IT-čkárov organizujú na kalvárii po prvýkrát, pričom ambíciou je v jej organizácii aj pokračovať. Podujatie chystajú v spolupráci so Strednou odbornou školou sv. Františka Assiského - odbor programátor a pod záštitou Biskupstva Banská Bystrica.
Podujatie začne podľa jeho slov o 9.00 h koncertom Dominiky Gurbaľovej, nasledovať bude o 10.00 h svätá omša, ktorú odslúži kapucín Ján Macej. Po nej sa uskutoční diskusia s pátrom Petrom a agapé. Pripravená je aj výstava eucharistických zázrakov.