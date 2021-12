Na Kamzík vypravia Sánkobus, sánkovať sa tu bude dať aj po zotmení

Bratislava 10. decembra (TASR) - Na bratislavský Kamzík v Malých Karpatoch vypraví v piatok popoludní Dopravný podnik Bratislava "Sánkobus". Premávať bude od 15.30 do 19.30 h na linke 144 medzi Kolibou a Kamzíkom, ako prípoj ku každému spoju trolejbusovej linky 44. Aktuálne informácie o prevádzke Sánkobusu aj v ďalších dňoch nájde verejnosť na webe mestského dopravcu.



Na Cvičnej lúke na Kamzíku sa budú môcť deti po dlhých rokoch sánkovať aj vo večerných hodinách. Mesto a Mestské lesy v Bratislave tam totiž opravili staré reflektory. "Osvetlenie bude zapnuté počas dní, keď je kopec zasnežený, približne do 21.00 h," spresnil magistrát.



Po tom, čo v Bratislave vo štvrtok (9. 12.) napadlo niekoľko centimetrov snehu, odporúča mesto sánkarom smerujúcim na Kamzík využiť "Sánkobus" na MHD linke 144 a vyhnúť sa problémom s parkovaním. "Premávať bude počas voľných dní a v prípade priaznivých snehových podmienok aj cez pracovné dni," spresnilo mesto. Dopravca deklaruje, že v prípade snehu a vhodných podmienok na zimné športy plánuje tento spoj vypravovať denne a v predĺženej prevádzke až do 19.30 h.