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Na Kapustových hodoch na Furči vyberú najlepšiu kapustnicu
Súčasťou programu bude súťaž o najlepšiu kapustnicu Furče spojená s ochutnávkou súťažných jedál.
Autor TASR
Košice 7. novembra (TASR) - Súťaž o najlepšiu kapustnicu, folklórne vystúpenia aj aktivity pre rodiny s deťmi ponúknu v sobotu Kapustové hody na Furči 2026. Podujatie sa uskutoční popoludní na elokovanom pracovisku Centra voľného času (CVČ) na Charkovskej ulici v Košiciach. Ako pre TASR uviedla riaditeľka CVČ Helena Labovská, cieľom je podporiť susedské vzťahy a vytvoriť priestor na stretávanie obyvateľov sídliska Dargovských hrdinov.
Súčasťou programu bude súťaž o najlepšiu kapustnicu Furče spojená s ochutnávkou súťažných jedál. O kultúrny program sa postarajú folklórna skupina Lingov, detský súbor Krosienko a ľudový tanečný pár Sofia a Dominik. Pre rodiny s deťmi organizátori pripravili tvorivé dielne, keramické aktivity, maľovanie na tvár, prekážkovú dráhu, trampolíny či stolný tenis. Návštevníci sa budú môcť odfotografovať s maskotmi a zapojiť sa do tomboly.
Ako uviedla riaditeľka, Kapustové hody majú na pracovisku už niekoľkoročnú tradíciu. V predchádzajúcich ročníkoch sa na nich zúčastňovalo približne 80 až 150 ľudí. „Kapustnica je tradičné jedlo, pri ktorom sa ľudia radi stretávajú, porovnávajú rodinné recepty a delia sa o skúsenosti. Ako centrum voľného času chceme rodinám ponúknuť príjemný spoločný zážitok a zároveň im priblížiť možnosti aktívneho a tvorivého trávenia voľného času na našom pracovisku,“ dodala Labovská.
Súčasťou programu bude súťaž o najlepšiu kapustnicu Furče spojená s ochutnávkou súťažných jedál. O kultúrny program sa postarajú folklórna skupina Lingov, detský súbor Krosienko a ľudový tanečný pár Sofia a Dominik. Pre rodiny s deťmi organizátori pripravili tvorivé dielne, keramické aktivity, maľovanie na tvár, prekážkovú dráhu, trampolíny či stolný tenis. Návštevníci sa budú môcť odfotografovať s maskotmi a zapojiť sa do tomboly.
Ako uviedla riaditeľka, Kapustové hody majú na pracovisku už niekoľkoročnú tradíciu. V predchádzajúcich ročníkoch sa na nich zúčastňovalo približne 80 až 150 ľudí. „Kapustnica je tradičné jedlo, pri ktorom sa ľudia radi stretávajú, porovnávajú rodinné recepty a delia sa o skúsenosti. Ako centrum voľného času chceme rodinám ponúknuť príjemný spoločný zážitok a zároveň im priblížiť možnosti aktívneho a tvorivého trávenia voľného času na našom pracovisku,“ dodala Labovská.