Na Karadžičovej odstraňujú poruchu uzáveru hlavného vodovodného radu

Bratislava 12. novembra (TASR) - Na Karadžičovej ulici v Bratislave odstraňujú poruchu uzáveru hlavného vodovodného radu, ku ktorej došlo v utorok. Porucha sa týka jedného bytového domu. Odstránená by mala by mala byť v utorok popoludní. Pre TASR to uviedol vedúci odboru marketingu a komunikácie BVS Matúš Stračiak.



"Porucha sa dotýka jedného obytného domu, kde je odstávka vody. Je zabezpečené náhradné zásobovanie vody cisternou," priblížil Stračiak s tým, že porucha by mala byť odstránená približne do 16.00 h.



Dopravné obmedzenia sú v danej lokalite minimálne. Týkajú sa len manipulačného priestoru, ktorý je potrebný na odstránenie poruchy.