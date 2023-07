Záchranná akcia: Na Karbunkulovom hrebeni spadli dve horolezkyne

Vysoké Tatry 21. júla (TASR) - Pomoc horských záchranárov potrebovali v piatok popoludní dve horolezkyne na Karbunkulovom hrebeni vo Vysokých Tatrách. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že počas pohybu na hrebeni sa prvá z nich pravdepodobne pošmykla a stiahla so sebou aj druhú horolezkyňu, s ktorou bola naviazaná na lane.



O technický zásah požiadala HZS posádku leteckých záchranárov z Popradu VZZS, ktorá na palubu vzdala dvoch horských záchranárov. Na miesto ich vysadili pomocou palubného navijaku vrtuľníka a rovnakým spôsobom ich aj s českými horolezkyňami postupne evakuovali z hrebeňa.



"Počas medzipristátia na Chate pri Zelenom plese boli české horolezkyne ošetrené. Následne ich letecky transportovali na heliport do Starého Smokovca, kde ich odovzdali posádke rýchlej zdravotnej pomoci na transport do nemocnice," dodáva HZS.