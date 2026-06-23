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Na Karloveskej ulici je prerušená premávka liniek 4 a 9
Náhradná linka X4 premáva v úseku medzi zastávkami Chatam Sófer a Metrologický ústav.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Na Karloveskej ulici je v utorok do 16.30 h prerušená premávka liniek MHD 4 a 9. Dôvodom je nehoda. Dopravný podnik Bratislava (DPB) o tom informoval na webe.
Pre nehodu premáva linka 4 zo zastávky Pri kríži len po Kútiky. V smere z konečných zastávok Zlaté piesky/Stn. Nové Mesto premáva po Chatam Sófer, ďalej cez tunel, Kapucínsku, Obchodnú, Radlinského, Blumentál a od Krížnej po svojej trase.
Linka 9 v smere na Kútiky premáva po Kapucínsku, ďalej cez tunel na nábrežie, Šafárikovo námestie, Centrum, Mariánsku, Americké námestie a od zastávky Blumentál smer Astronomická.
Náhradná linka X4 premáva v úseku medzi zastávkami Chatam Sófer a Metrologický ústav.
Pre nehodu premáva linka 4 zo zastávky Pri kríži len po Kútiky. V smere z konečných zastávok Zlaté piesky/Stn. Nové Mesto premáva po Chatam Sófer, ďalej cez tunel, Kapucínsku, Obchodnú, Radlinského, Blumentál a od Krížnej po svojej trase.
Linka 9 v smere na Kútiky premáva po Kapucínsku, ďalej cez tunel na nábrežie, Šafárikovo námestie, Centrum, Mariánsku, Americké námestie a od zastávky Blumentál smer Astronomická.
Náhradná linka X4 premáva v úseku medzi zastávkami Chatam Sófer a Metrologický ústav.