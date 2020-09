Na Karloveskej v smere do centra Bratislavy pribudli bus pruhy

Bratislava 9. septembra (TASR) – Na Karloveskej ulici v Bratislave v smere do centra mesta pribudli na niektorých úsekoch vyhradené jazdné pruhy pre MHD. Hlavné mesto tak chce skrátiť meškanie autobusových liniek, ktoré musia pre stavebné práce na Karlovesko-dúbravskej električkovej radiále stáť v kolónach. Rovnako tak chce eliminovať nárazové preplnenie jednotlivých spojov.



Takzvané bus pruhy pribudli na Karloveskej ulici v smere do centra od zastávky Nad lúčkami po zastávku Segnerova a na Molecovej od zastávky Pri podchode po zastávku Riviéra.



Zápchy v rannej špičke spôsobujú podľa samosprávy najmä lieviky na križovatke Botanická - Devínska cesta a Karloveská – Molecova. "To znamená, že ani po vyhradení bus pruhov by sa jazdná doba pre autá nemala zásadne zhoršiť, keďže sú to práve tieto križovatky, ktoré obmedzujú počet áut, ktoré týmto úsekom prejdú," spresnil magistrát. Zavedenie bus pruhov však podľa mesta pomôže vozidlám MHD vyhnúť sa aspoň časti kolón pred týmito lievikmi.