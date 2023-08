Na kaštieľ v Žarnovici treba ešte 1,24 milióna eur

Žarnovica 11. augusta (TASR) - Dokončenie kaštieľa v Žarnovici závisí od získania grantov či dotácií z externých zdrojov. Do jeho obnovy sa doteraz investovalo už približne 800.000 eur, no na jeho dokončenie treba ešte asi 1,24 milióna eur. Pre TASR to uviedla primátorka mesta Alena Kazimírová.



"Naša zatiaľ posledná žiadosť smerovala na ministerstvo kultúry, kde sme chceli z programu Obnovme si svoj dom získať 950.000 eur. Podporu sme nedostali," konštatovala primátorka. O získanie peňazí na dokončenie kaštieľa sa chcú snažiť neustále.



Pôvodne vyčíslené náklady na dostavbu tejto národnej kultúrnej pamiatky hovorili o asi 800.000 eurách. Vlaňajšie enormné zvýšenie cien stavebných materiálov zvýšilo predpokladanú cenu stavby o tretinu.



"Naposledy sme tam minulý rok zrealizovali obnovu schodov v interiéri. Súčasne bol opravený aj oporný múr pred kaštieľom," uviedla primátorka. Celkové náklady na túto rekonštrukciu boli vo výške 54.000 eur, z toho 25.000 eur získali od Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus, 18.000 eur z ministerstva kultúry a zvyšok bol financovaný z rozpočtu mesta.



Podľa Kazimírovej v interiéri na troch poschodiach objektu treba vykonať ešte množstvo prác. "Navyše, ďalšie financie budú potrebné na vybavenie kaštieľa nábytkom a iným potrebným mobiliárom," pripomenula.



Mesto počíta, že na prízemí kaštieľa by mala byť zriadená knižnica s kaviarňou s výhľadom na mesto a tiež turistické informačné centrum. Na poschodí by mali vzniknúť reprezentačné priestory mesta a nad nimi sa plánuje zriadiť stála expozícia a galéria, ktorá bude slúžiť aj na krátkodobé výstavy.



Po roku 1989 dlhodobo nevyužívaný objekt zmenil niekoľkokrát vlastníka. V rokoch 2011 a 2012 bolo predchádzajúcim vlastníkom zrealizované len statické zabezpečenie oporného múra. Mesto, ako neskorší vlastník, vykonáva kompletnú rekonštrukciu od roku 2016.