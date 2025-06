Na Katarínke otvorí 31. letnú sezónu deň otvorených dverí

Dechtice 29. júna (TASR) - V kláštore a Kostole svätej Kataríny Alexandrijskej otvorí 31. letnú sezónu deň otvorených dverí. Stane sa tak 5. júla slávnostnou svätou omšou o 10.30 h, ukončenie podujatia je naplánované o 17.00 h. Program bude pripravený pre deti aj dospelých. TASR o tom informovali z občianskeho združenia (OZ) Katarínka.



Pre účastníkov bude zabezpečená kyvadlová doprava medzi parkoviskom a táborom dobrovoľníkov v časoch od 8.30 do 10.15 h a od 14.00 do 16.30 h. Popoludní sa budú môcť deti zapojiť do rôznych cechov v historickom duchu projektu, medzi ktoré bude patriť aj archeologický cech. Súčasne s cechmi bude k dispozícii aj stánok s občerstvením. Počas podujatia bude možné zúčastniť sa na výstupe do veže pod vedením vyškolených sprievodcov a v priebehu celého leta bude pre verejnosť sprístupnená veža kostola a krypta.



Počas aktuálnej sezóny je naplánovaný rozsiahly súbor archeologických a stavebných zásahov. „V juhozápadnej časti kláštora bude prebiehať archeologický výskum zameraný na odkrytie celej kláštornej pivnice, ako aj ďalší výskum v priestore kláštornej chodby a nádvoria,“ uviedlo OZ. Realizovať sa budú aj rozsiahle murárske a konzervačné práce v južnej časti kláštorného komplexu. V pláne je i výstavba základu pre budúcu kalváriu. Záver leta bude patriť Noci hradov a zrúcanín, ktorá sa uskutoční 16. augusta v priestoroch zrúcaniny.



OZ Katarínka je dobrovoľnícke združenie mladých ľudí, snažiace sa spolu so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže od roku 1994 o záchranu Katarínky. „Po 20 rokoch podpory zo strany Ministerstva kultúry SR však občianske združenie tento rok nedostalo dotáciu, ktorá by pomohla pri jej záchrane. Organizátori sa preto obracajú na širokú verejnosť s prosbou o finančnú pomoc,“ doplnilo OZ.